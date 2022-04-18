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    Події в Україні

    Влада закликає жителів Луганщини евакуюватися: очікується наступ окупантів

    Людей просять виїхати, поки є така можливість - Влада закликає жителів Луганщини евакуюватися: очікується наступ окупантів
    Людей просять виїхати, поки є така можливість
    фото: Сергій Гайдай / Telegram

    «Тиждень може бути важким» – Гайдай

    Жителів Луганської області наполегливо просять виїхати в безпечні місця з міст, що знаходяться в прифронтовій зоні на лінії вогню, перед очікуваним новим наступом російських окупантів. Громадян попереджають, що можливості для евакуації незабаром може вже не бути. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

    Чиновник звернув увагу, що цей тиждень «може бути важким, може бути останнім, коли у нас ще є шанс вас врятувати».

    Глава ОВА наголошує, що військові ЗСУ готові зустріти окупантів і відбивати чергову навалу, при цьому на хід ведення боїв буде істотно впливати те, чи залишаються в населених пунктах цивільні.

    «Як швидко впораються з російським нападом наші захисники, залежить і від вас. Залишитися живими – єдине, що від вас вимагається», – вказує Гайдай.

    Він розповів про спілкування з жителями постраждалого від ворожих обстрілів Лисичанська, і порівняв ситуацію в Рубіжному, Попасній і Горській громаді з обложеним Маріуполем.

    «Рішення за вами. Ті, хто щодня ризикує, вже на межі. Пустий евакуаційний автобус – це зневага до життя поліцейського, рятувальника, волонтера та багатьох інших. Бачили нове Сєвєродонецьке кладовище?! Більшає щодня… Ми не хочемо копати могили, ми хочемо жити і розвиватися! Прийміть це рішення. Цей тиждень може багато вирішити», – пише Гайдай.

    Нагадаємо, очільник Луганщини повідомив, чому окупанти досі не почали повномасштабний наступ на Донбас.

    Як заявив президент, росіяни хочуть добити і знищити Донбас – глава держави про плани окупантів.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ Луганщина війна чиновник військові Україна міст влада окупація Сергій Гайдай #stoprussia
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    Влада закликає жителів Луганщини евакуюватися: очікується наступ окупантів