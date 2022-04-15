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    Думки вголос

    Стратегічні оцінки напередодні битви за Донбас

    • Віктор Андрусів

      радник Міністра внутрішніх справ України

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    Насуваються вирішальні битви у цій війні - Стратегічні оцінки напередодні битви за Донбас
    Насуваються вирішальні битви у цій війні
    фото: ЗСУ

    Ми перемагаємо. Платимо високу ціну, але перемагаємо

    Ми рухаємося до рубікону в цій війні. Я переконаний, що на стратегічному рівні Путін вже програв війну. Я навіть переконаний, що він внутрішньо це визнав, оскільки зрозумів, як його обдурило оточення. Тому його поразка, як він вважає, не від українців, а через зраду своїх.

    Але перемога на стратегічному рівні – це перемога в принципі, а на оперативному рівні – це ще може зайняти дуже багато часу, і дуже багато жертв.

    Росія

    Перше. Ситуація є дуже складною. Інформація про те, що Кремль контрабандою отримує боєприпаси і техніку з Ірана – співпадає з інформацією про звернення до Китаю. Отже в військовому плані в РФ все зовсім не дуже. Це свідчить про те, що битва за Донбас для них остання велика військова операція на дуже довгий час.

    Друге. Також дуже серйозні проблеми з мобілізацією. В прихований спосіб її провести не вдалось. А кількість солдат, яких треба замістити – десятки тисяч. За це можна подякувати нашим інформаційним операціям, про які я ще обов’язково розповім.

    Третє. Проведення успішної наступальної операції на Донбасі також під серйозним питанням. Якщо за 40 днів війни РФ втратила 30% своєї боєздатності, то в скільки обійдеться успіх на Донбасі, де власне ми їх і чекали з перших днів? Чи виправданий ризик таких втрат на фоні цінності здобутих територій? Чесно, у мене поки є серйозні сумніви, що росіяни таки почнуть настільки ж велику операцію, як лякають нею.

    Четверте. В оперативному плані навіть перемога з виходом на кордон Донецької і Луганської областей створює для РФ більше проблем чим рішень. В них буде велика лінія фронту, для утримання якої необхідно тримати велику армію. З огляду на те, що ми ведемо активну оборону – це означає шалені втрати впродовж тривалого часу.

    П'яте. Кремль вбиває свою економіку, в погоні за хорошими новинами. Так, зміцнення рубля ціною мільярдів доларів – чиста профанація. Їм, як експортерам, вигідний слабкий рубль. Сильний рубль здорожчує їх ресурси, які весь світ опускає до мінімуму. Ну і бажання самих себе загнати в дефолт відмовою платити в доларах – найкращі новини для нас

    Захід

    Перше. Довго запрягали, але поїхало. Танки, артилерія, літаки, протикорабельні комплекси, ППО і навіть літаки та гелікоптери. Це доказ одного – Захід визначився. І це саме те, що робить нашу перемогу не минучою на стратегічному рівні.

    Друге. Захід визначився воювати в довгу. В США навіть відбулась ціла нарада з приводу довготривалої військової підтримки України. А це підтверджує мою тезу, що вихід на кордони Донецької і Луганської областей – нічого не вирішує для Путіна.

    Третє. Санкції перестають бути бутафорними. Прийнявши рішення, що це надовго, Захід визначив санкції як не відворотний інструмент перемоги у війні.

    Україна

    Перше. Маріуполь нас рятує. По-перше, завдяки нашим героям ми виграли час. Як бачите, потрібно була аж 40 днів найбільшої війни в світі з часів Другої Світової, щоб нам дали зброю. По-друге, захист Маріуполя підриває наступ на Донбасі. Вони сковують 12 БТГ, що в умовах кризи мобілізації і мотивації воювати – колосальний ресурс.

    Друге. Час таки працював на нас, і не тільки в питанні міжнародної допомоги. Одна з серйозних проблем російського наступу на Донбасі.... розлив річок. Це серйозно їх затримує на фоні зруйнованих мостів. Незабаром все зазеленіє, і в тилах росіян почне дуже сильно палати. Можливо і на території РФ.

    Третє. Те, що до Києва приїжджають лідери інших країн свідчить про віру в нашу перемогу. І це ще більше підкреслює нашу перемогу під Києвом.

    Четверте. Додаткова техніка і зброя дозволить перекинути наші резерви. Росіяни не матимуть такої грандіозної переваги, на яку розраховують.

    П'яте. На жаль, на нас суне економічний цунамі. Я не втомлююсь про це говорити, але поки уряд не справляється з викликами. Час діяти військовим шляхом вже давно перезрів. В економічному плані нам може стати не менш важко, чим і у військовому.

    Ми перемагаємо. Платимо високу ціну, але перемагаємо. Буде не легко, і не скоро. Але вже точно буде.

    Джерело: блог Віктора Андрусіва

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Маріуполь росія окупанти Донбас США зброя санкції війна путін Україна боєприпаси уряд дефолт кордон окупація солдат #stoprussia
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    Стратегічні оцінки напередодні битви за Донбас