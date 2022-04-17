Понад 400 могил з’явилось на новому кладовищі в Сєвєродонецьку за час війни

За 52 дні війни у місті з’явилися сотні могил

Голова Луганської ОДА показав моторошне фото

Фото свіжих могил жертв російських окупантів розмістив у своєму Telegram-каналі голова Луганської ОДА (ОВА) Сергій Гайдай.

«В нашому обласному центрі нове кладовище, за 52 дні війни - більше 400 могил», - написав він.

Масштаб кладовища службовець порівнює з тим, яке з’явилося після різанини, вчиненої окупантами в Ірпені.

За словами Сергія Гайдая, в Сєвєродонецьку досі залишаються близько 20 тисяч мешканців, в той час як до початку агресії до 24 лютого було 130 тисяч.

Очільник області звертається до мешканців із закликом терміново виїздити із міста.

Раніше голова Луганської обласної воєнної адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що російські війська накопичують техніку під Рубіжним в Луганській області, не дотримуються режиму тиші за всіма напрямками в регіоні.

Сьогодні вночі артилерія агресорів продовжувала обстрілювати Луганщину, зокрема у Сєвєродонецьку внаслідок вогневих атак загорілися чотири багатоповерхівки.