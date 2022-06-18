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    Події в Україні

    На Луганщині ворог завдав авіаударів по двох населених пунктах

    Чергові руйнування на &laquo;Азоті&raquo; - На Луганщині ворог завдав авіаударів по двох населених пунктах
    Чергові руйнування на «Азоті»
    фото: Сергій Гайдай/Telegram

    Поблизу Сиротиного та Метьолкіного українські воїни успішно відбили штурм

    Російські війська завдали авіаударів по Сиротиному та Борівському Луганської області. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

    У Сєвєродонецьку тривають бойові дії, росіяни безуспішно намагалися вести штурмові дії за межами міста.

    «Вони повторно, ще раз і ще раз, обстрілюють територію біля усіх мостів, які і так вже не придатні для пересування. Відкрили вогонь по Синецькому та Павлограду поблизу Сєвєродонецька. Чергові руйнування на «Азоті» – тепер на території транспортного цеху. Двічі масовано обстріляні житлові квартали поблизу колишнього заводу «Донсода» в Лисичанську. 13 будинків зруйновано у Гірському, ще 14 – у Врубівці», – розповів Гайдай.

    Також противник обстріляв зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню Метьолкіне, Устинівку, Миколаївку, Білогорівку, Воронове, Золоте та Троїцьке.

    Поблизу Сиротиного та Метьолкіного наші воїни успішно відбили штурм. Окупант з втратами відійшов на раніше займані позиції. Як і неподалік Гірського.

    За підтримки артилерії росіяни здійснили штурмові дії неподалік Ниркового. Українські воїни вогнем змусили їх відмовитись від цієї ідеї.

    17 червня п’ятьох осіб, які були поранені за останні дні, госпіталізовано до лікарень Дніпропетровщини. Серед них чотири лисичанина та один сєвєродончанин, який потрапив під обстріл у Лисичанську.

    Нагадаємо, вночі російські окупанти атакували нафтопереробний завод у Кременчуці: запустили від шести до восьми ракет.

    Також у ніч на 18 червня російські окупанти знову обстріляли Криворізький район.

    Крім того, вночі російські війська атакували Одещину двома крилатими ракетами «Онікс».

    Теги: росія окупанти Луганщина війна Україна окупація #stoprussia
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    На Луганщині ворог завдав авіаударів по двох населених пунктах