Ракетний удар по Кременчуку: з’явились деталі обстрілу

Від початку війни Кременчуцький НПЗ зазнав найбільшних руйнувань серед усієї інфраструктури Полтавщини

Окупанти випустили шість ракет по Кременчуцькому нафтопереробному заводу

У ніч на 18 червня шість російських ракет ударили по Кременчуцькому нафтопереробному заводу, який і так не працювали. Ще дві ракети влучили по ТЕЦ. Подробиці нічної ворожої атаки повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

«На щастя, постраждалих немає. Ворог атакує ці обʼєкти не вперше. На місці працюють рятувальники», – розповів він.

Лунін зазначив, що НПЗ і ТЕЦ за час повномасштабної війни зазнали найбільших атак і руйнувань серед усієї інфраструктури Полтавщини.

Соцмережі показали наслідки ворожого обстрілу міста.

Раніше повідомлялося, що вночі російські окупанти атакували нафтопереробний завод у Кременчуці: запустили від шести до восьми ракет.

Також у ніч на 18 червня російські окупанти знову обстріляли Криворізький район.

Крім того, вночі російські війська атакували Одещину двома крилатими ракетами «Онікс».