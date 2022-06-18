Вночі окупанти кілька разів ударили по Дніпропетровщині
У селі Велика Косромка є руйнування
У ніч на суботу, 18 червня, у Дніпропетровській області кілька разів була оголошена повітряна тривога. Російські окупанти знову обстріляли Криворізький район. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
«(Ворог. – Ред.) кілька разів ударив з артилерії по селу Велика Костромка. Є руйнування», – написав він у Telegram.
Серед людей постраждалих немає.
Як повідомлялося, у ніч на 18 червня російські окупанти атакували нафтопереробний завод у Кременчуці: запустили від шести до восьми ракет.
Протягом доби 17 червня обстрілювали прикордонні території Сумської області.