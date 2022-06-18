Вночі окупанти кілька разів ударили по Дніпропетровщині

У селі Велика Косромка є руйнування

У ніч на суботу, 18 червня, у Дніпропетровській області кілька разів була оголошена повітряна тривога. Російські окупанти знову обстріляли Криворізький район. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«(Ворог. – Ред.) кілька разів ударив з артилерії по селу Велика Костромка. Є руйнування», – написав він у Telegram.

Серед людей постраждалих немає.

Як повідомлялося, у ніч на 18 червня російські окупанти атакували нафтопереробний завод у Кременчуці: запустили від шести до восьми ракет.

Протягом доби 17 червня обстрілювали прикордонні території Сумської області.