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    Події в Україні

    Вночі окупанти кілька разів ударили по Дніпропетровщині

    У Великій Костромці зруйновано будинки внаслідок ворожих обстрілів - Вночі окупанти кілька разів ударили по Дніпропетровщині
    У Великій Костромці зруйновано будинки внаслідок ворожих обстрілів
    фото з відкритих джерел

    У селі Велика Косромка є руйнування

    У ніч на суботу, 18 червня, у Дніпропетровській області кілька разів була оголошена повітряна тривога. Російські окупанти знову обстріляли Криворізький район. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

    «(Ворог. – Ред.) кілька разів ударив з артилерії по селу Велика Костромка. Є руйнування», – написав він у Telegram.

    Серед людей постраждалих немає.

    Як повідомлялося, у ніч на 18 червня російські окупанти атакували нафтопереробний завод у Кременчуці: запустили від шести до восьми ракет.

    Протягом доби 17 червня обстрілювали прикордонні території Сумської області.

    Теги: росія окупанти війна Україна Дніпропетровщина окупація #stoprussia
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    Вночі окупанти кілька разів ударили по Дніпропетровщині