  1. Головна
  2. Новини
  3. РФ атакувала Одещину двома крилатими ракетами
рус
    Новини

    РФ атакувала Одещину двома крилатими ракетами

    Українська ППО знищила дві ворожі ракети - РФ атакувала Одещину двома крилатими ракетами
    Українська ППО знищила дві ворожі ракети
    фото з відкритих джерел

    Ракети по Одещині були випущені з території тимчасово окупованого Криму

    У ніч на 18 червня російські війська атакували Одещину двома крилатими ракетами «Онікс». Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

    Ракети були випущені з берегового ракетного комплексу з території Криму.

    Українська система протиповітряної оборони знищила ракети в повітрі.

    Про ліквідацію двох ворожих ракет також повідомив речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук.

    «Дякую нашим військовим за гарно виконану роботу – дві смертоносні пташки знищено», – зазначив він.

    Братчук додав, що у Чорному морі продовжує перебувати угрупування Чорноморського флоту: два кораблі-ракетоносці, один підводний човен та три великі десантні кораблі.

    Він також наголосив, що загроза ракетного удару залишається дуже високою.

    Як повідомлялося, у ніч на 18 червня російські окупанти знову обстріляли Криворізький район.

    Також вночі російські окупанти атакували нафтопереробний завод у Кременчуці: запустили від шести до восьми ракет.

    Теги: росія окупанти війна Одещина Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    РФ атакувала Одещину двома крилатими ракетами