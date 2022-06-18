РФ атакувала Одещину двома крилатими ракетами

Ракети по Одещині були випущені з території тимчасово окупованого Криму

У ніч на 18 червня російські війська атакували Одещину двома крилатими ракетами «Онікс». Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

Ракети були випущені з берегового ракетного комплексу з території Криму.

Українська система протиповітряної оборони знищила ракети в повітрі.

Про ліквідацію двох ворожих ракет також повідомив речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук.

«Дякую нашим військовим за гарно виконану роботу – дві смертоносні пташки знищено», – зазначив він.

Братчук додав, що у Чорному морі продовжує перебувати угрупування Чорноморського флоту: два кораблі-ракетоносці, один підводний човен та три великі десантні кораблі.

Він також наголосив, що загроза ракетного удару залишається дуже високою.

Як повідомлялося, у ніч на 18 червня російські окупанти знову обстріляли Криворізький район.

Також вночі російські окупанти атакували нафтопереробний завод у Кременчуці: запустили від шести до восьми ракет.