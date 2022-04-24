На Луганщині змінюють тривалість комендантської години

Обмеження на пересування та спеціальний режим світломаскування діятиме з 20:00 по 5:00

З 25 квітня в Луганській області змінюють тривалість комендантської години. Про це повідомив керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Гайдай повідомив, що обмеження на пересування та спеціальний режим світломаскування тепер діятимуть з 20:00 по 5:00.

«Закликаю всіх дотримуватися встановлених правил – це питання особистої та громадської безпеки», – наголосив Гайдай.

До слова, президент Володимир Зеленський закликав не порушувати комендантську годину на Великдень.