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    Події в Україні

    На Луганщині змінюють тривалість комендантської години

    Обмеження на пересування та спеціальний режим світломаскування діятиме з 20:00 по 5:00

    З 25 квітня в Луганській області змінюють тривалість комендантської години. Про це повідомив керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

    Гайдай повідомив, що обмеження на пересування та спеціальний режим світломаскування тепер діятимуть з 20:00 по 5:00.

    «Закликаю всіх дотримуватися встановлених правил – це питання особистої та громадської безпеки», – наголосив Гайдай.

    До слова, президент Володимир Зеленський закликав не порушувати комендантську годину на Великдень.

    Теги: росія окупанти Луганщина війна Україна окупація Сергій Гайдай #stoprussia
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    На Луганщині змінюють тривалість комендантської години