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    Події в Україні

    Обстріли Харківщини: за добу 14 поранених і двоє загиблих

    Результати обстрілів Чугуївського району - Обстріли Харківщини: за добу 14 поранених і двоє загиблих
    Результати обстрілів Чугуївського району
    фото: Харківська обласна прокуратура

    Серед поранених є 11-річна дитина

    Попри Великоднє свято, сьогодні ворог продовжив обстрілювати мирні оселі Харківської області. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

    У Великодню ніч окупанти завдали удару по районах Олексіївки, Салтівки, Пінічної Салтівки Харкова. Було поранено трьох людей.

    Вдень російські загарбники обстрілювали Золочівський і Чугуївський райони. За попередніми даними, 11 поранених, у тому числі 11-річна дитина:

    • Чугуїв – 6 поранених,
    • Малинівка - 5,
    • Золочів - 1.

    Дві людини загинули у Харкові та Чугуєві.

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    Обстріли Харківщини: за добу 14 поранених і двоє загиблих
    Обстріли Харківщини: за добу 14 поранених і двоє загиблих
    Обстріли Харківщини: за добу 14 поранених і двоє загиблих
    Обстріли Харківщини: за добу 14 поранених і двоє загиблих

    Синєгубов повідомив, що усю минулу ніч і сьогоднішній день Національна поліція патрулювала у посиленому режимі, слідкуючи за ситуацією.

    Як повідомлялося, 23 квітня російські військові здійснили артилерійський обстріл Київського району Харкова. Внаслідок обстрілу отримала поранення 62-річна жінка і троє поліцейських. Пошкоджено торговий центр та житлові будинки поблизу.

    Також 23 квітня російські військовослужбовці обстріляли з реактивних систем залпового вогню «Ураган» завод у Холодногірському районі Харкова.

    Теги: Харків росія окупанти війна Харківщина Україна окупація #stoprussia
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    Обстріли Харківщини: за добу 14 поранених і двоє загиблих