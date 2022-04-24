Обстріли Харківщини: за добу 14 поранених і двоє загиблих

Серед поранених є 11-річна дитина

Попри Великоднє свято, сьогодні ворог продовжив обстрілювати мирні оселі Харківської області. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

У Великодню ніч окупанти завдали удару по районах Олексіївки, Салтівки, Пінічної Салтівки Харкова. Було поранено трьох людей.

Вдень російські загарбники обстрілювали Золочівський і Чугуївський райони. За попередніми даними, 11 поранених, у тому числі 11-річна дитина:

Чугуїв – 6 поранених,

Малинівка - 5,

Золочів - 1.

Дві людини загинули у Харкові та Чугуєві.

Синєгубов повідомив, що усю минулу ніч і сьогоднішній день Національна поліція патрулювала у посиленому режимі, слідкуючи за ситуацією.

Як повідомлялося, 23 квітня російські військові здійснили артилерійський обстріл Київського району Харкова. Внаслідок обстрілу отримала поранення 62-річна жінка і троє поліцейських. Пошкоджено торговий центр та житлові будинки поблизу.

Також 23 квітня російські військовослужбовці обстріляли з реактивних систем залпового вогню «Ураган» завод у Холодногірському районі Харкова.