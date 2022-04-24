Понад трильйон доларів: радник президента оцінив збитки від російського вторгнення

Олег Устенко розповів, як швидко відсудити у агресора гроші на відбудову

Радник президента України з економічних питань Олег Устенко вважає, що Росія після своєї поразки компенсуватиме Україні не менше одного трильйона доларів завданих збитків. Про це Устенко сказав в ефірі Всеукраїнського інформаційного телемарафону.

«У перший тиждень війни, наші збитки були десь на рівні 100 млрд доларів… Це те, що було знищено російськими окупантами в наших активах. Зрозуміло, що ця цифра збільшувалась кожного дня буквально, кожного дня агресор знищував нашу інфраструктуру, знищував будинки наших громадян, знищував все, що тільки можна було знищити своїми і авіаційними ударами, і просто скиданням бомб і всім тим, що вони робили. І зараз я все ж таки орієнтувався б на суму приблизно 650 млрд доларів - це те, що знищено в наших активах. Плюс додаткові збитки, які ми отримали внаслідок того, що спадає наше ВВП, внаслідок того, що відбуваються негативні ще фінансово-економічні процеси для нашого бізнесу, я вважав би, що зараз це десь близько 1 трлн доларів. І саме на цю цифру треба орієнтуватися, саме така цифра має бути тією цифрою, яка має бути компенсована Російською Федерацією відразу після нашої перемоги», - сказав він.

Олег Устенко зазначив, що в Росії є повне розуміння того, що всі втрати Україні їм доведеться компенсувати, і саме тому найближче оточення Путіна намагалось швидко приховати свої особисті статки, але в сучасному світі це неможливо.

На думку радника президента, ті мільярдні статки, які були сховані, це лише «айсберг», і вже працюють декілька робочих груп, які займаються пошуком російських активів.

Також Олег Устенко наголосив, що процес отримання компенсацій від Росії на відбудову України буде недовгим.

«Всякі заяви, які зараз подекуди лунають з приводу того, що це довгий юридичний процес, треба зробити все законно. Задайте питання всім тим, хто про це говорить: а було законно, а була правильною агресія Російської Федерації проти України? І якщо ви на це питання відповідаєте «Ні!», то відповідно все, що стосується законності використання їх активів для нас, тоді відповідь є «Так!». Ми маємо повне право, і жоден суд не буде приймати рішення, я маю на увазі світовий суд, не буде приймати рішення проти нашого позову. Ці кошти належать громадянам України! Ми маємо повне право їх використати і ми їх використаємо!... Ми можемо брати, скажімо, умовні кредитні ресурси саме під ці кошти від тих країн, де знаходяться ці ресурси, а вони розміщені по всьому світу, в першу чергу, цивілізованому світу», - акцентував Устенко.

Раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль назвав джерела фінансування для відбудови країни. За його словами, зруйноване житло планується відбудувати коштом конфіскованих активів РФ та іноземних донорів.

У свою чергу, МВФ готує масштабну відбудову України: стало відомо, хто братиме участь у проєкті.

Також Офіс президента обіцяє повністю відбудувати кожне українське місто до останнього камінчика.