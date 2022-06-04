101 день війни: ситуація в регіонах станом на ранок 4 червня

ЗСУ тримають оборону і дають відсіч окупантам на всіх напрямках фронту

На півдні та Донбасі – бої та обстріли

Відносно спокійно ніч із 3 на 4 червня минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Вінницькій, Запорізькій, Тернопільській, Хмельницькій областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Київщині, Чернігівщині, Сумщині, Дніпропетровщині, Житомирщині та Полтавщині.

Одещина: сьогодні зранку, 4 червня, ворог завдав ракетного удару по Одещині. Є постраждалі. Ворог вдарив крилатою ракетою повітряного базування. Літаки стратегічної авіації здійснили пуск Х-59. Пошкоджена територія сільгосппідприємства, складські приміщення. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники. Попередньо відомо про двох постраждалих. Деталі та наслідки з’ясовуються.

Харківщина: по місту Харкову за ніч ударів не зафіксували. Росіяни завдали удари по Харківському району у с. Коротич. Постраждалих немає. Протягом доби обстрілювали Ізюмський, Харківський райони. Пошкоджені будинки, нежитлові будівлі. Загалом за добу по області восьмеро поранених у Балаклії, серед них 11 річна дівчинка. Одна особа загинула.

Луганщина: штурмові дії у промзоні Сєвєродонецька. Тривають вуличні бої. У Сєвєродонецьку та Лисичанську пошкоджено щонайменше по шість багатоповерхівок. У Гірському – вісім будинків, у Новоіванівці – сім, у Врубівці – шість. Є руйнування житлового фонду в Метьолкіному. По області є інформація про 4 загиблих та одного пораненого.

Донеччина: обстріли по всій області — Авдіївка, Краматорськ, Костянтинівка, Соледар, смт Нью-Йорк, с. Василівка, с. Маяки. Ворог застосовував танки, артилерію, міномети, ОТРК «Точка-У». Пошкоджено 12 об'єктів - житлових будинків та промислових будівель. Протягом доби поранено 3 цивільних.

Миколаївщина: зранку Миколаїв обстріляли зі ствольної важкої артилерії та реактивними системами залпового вогню. Постраждалих немає. Тривають обстріли у Березнегуватській громаді. Інформація щодо потерпілих в пошкоджень уточнюється.

Херсонщина: окупаційні війська продовжують обстріл захоплених територій та позицій ЗСУ. Також тривають активні обстріли в Нововоронцовській тергромади, з села Трудолюбівка люди виїхали. Термінова гуманітарна допомога потрібна окупованим селам Каховського та Бериславського районів. В цілому обстановка на території тимчасово окупованої Херсонської області залишається стабільно важкою. Зв’язок з переважною більшістю територіальних громад встановити не вдається.

Нагадаємо, ворог зосередив зусилля на двох напрямках – Генштаб.

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