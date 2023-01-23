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На Луганщині «друга армія світу» збирає шапки та шкарпетки для своїх солдатів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
На Луганщині «друга армія світу» збирає шапки та шкарпетки для своїх солдатів
Українські ракетники і артилеристи уразили чотири райони зосередження окупантів та три склади боєприпасів
фото ілюстративне

У шостому танковому полку жаліються на копієчні надходження, бо за документами росіяни перебувають на території РФ

Низка російських військових на Луганщині отримує низькі виплати, бо за документами вони перебувають на території РФ. В той же час в Антрациті збирають теплі речі для поранених окупантів. Про це повідомляє пресслужба місцевої ОВА.

«Для поранених окупантів, яких намагаються врятувати в Антрациті, збирають теплі речі по усьому району. У зв’язку із нестачею фінансування потрібні куртки, шапки, взуття та навіть шкарпетки. В наступну атаку – в бабусиній хустці. Не все в порядку, м’яко кажучи, і з задоволенням фінансових апетитів російських військових», – йдеться в повідомленні.

Крім того, повідомляється, що у шостому танковому полку жаліються на копієчні надходження, бо за документами ці солдати перебувають не на фронті, а на території РФ і бойових завдань не виконують.

Хоча йти уперед росіяни намагаються щодня, 22 січня їхні атаки відбиті поблизу Стельмахівки і Новоселівського. Вищеназвані населені пункти ворог обстріляв на Куп’янському напрямку.

На Лиманському напрямку під вогневе ураження росіян потрапили Макіївка, Площанка, Червонопопівка, Серебрянське лісництво та Кузьмине. Авіація Сил оборони протягом доби завдала три удари по районах зосередження противника. Також збито ворожий БпЛА «Орлан-10». Українські ракетники і артилеристи уразили чотири райони зосередження окупантів та три склади боєприпасів.

Нагадаємо, триває 334-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог вів безуспішні наступальні дії на Лиманському, Авдіївському та Запорізькому напрямках. Продовжує наступальні дії на Бахмутському напрямку. На інших напрямках – веде оборону. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Новоселівське Луганської області та Виїмка, Роздолівка, Білогорівка, Парасковіївка, Бахмут, Ступочки, Новобахмутівка, Первомайське і Мар’їнка Донецької області.

Теги: росія окупанти Луганщина війна Україна

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