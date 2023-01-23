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На Херсонщину прибуло поповнення окупантів: стали відомі цікаві деталі

Оксана Воронцова
glavcom.ua
На Херсонщину прибуло поповнення окупантів: стали відомі цікаві деталі
Особовий склад противника, що прибув на Херсонщину, не оснащений бронежилетами
фото ілюстративне

Окупанти продовжують зазнавати значних втрат

Із 18 по 21 січня поточного року до населених пунктів Виноградове та Брилівка Херсонської області прибуло поповнення живої сили окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

За інформацією Генштабу, особовий склад противника був озброєний тільки стрілецькою зброєю, засоби індивідуального захисту, як то бронежилети, мали тільки одиниці. Військову техніку не завозили.

Також повідомляється, що окупанти продовжують зазнавати втрат. Так, міська лікарня Дніпрорудного Запорізької області переповнена пораненими. Останніми днями сюди доставлено близько 150 загарбників. Водночас більшість персоналу лікарні відмовилися співпрацювати з окупантами, тому медиків направляють з Російської Федерації.

Раніше дружини та матері окупантів із «московського батальйону», які вбивають українців, записали відеозвернення, в якому поскаржилися на відсутність забезпечення своїх близьких на війні та відправлення їх на передову без вогневої підтримки.

Нагадаємо, триває 334-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог вів безуспішні наступальні дії на Лиманському, Авдіївському та Запорізькому напрямках. Продовжує наступальні дії на Бахмутському напрямку. На інших напрямках – веде оборону. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Новоселівське Луганської області та Виїмка, Роздолівка, Білогорівка, Парасковіївка, Бахмут, Ступочки, Новобахмутівка, Первомайське і Мар’їнка Донецької області.

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Теги: Генштаб Херсонщина окупанти війна

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