На Луганщині окупанти віджали пологовий будинок під «польовий шпиталь»

Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила понад 118 тис. своїх військових

У «польовому шпиталі» у Новопскові перебувають понад 300 поранених окупантів

Російські окупанти продовжують використовувати мережу цивільних закладів охорони здоров’я на тимчасово окупованій території для лікування свої поранених військових. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

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Так, у Новопскові Старобільського району Луганської області в приміщені місцевого пологового будинку окупанти розгорнули «польовий шпиталь». У ньому лікуються понад 300 військовослужбовців та найманців приватної військової компанії «Вагнер».

Відомо, що серез спротив медиків на тимчасово окупованих територіях у росіян шалений дефіцит лікарів. Ворог змушений звозити медперсонал з РФ.

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До слова, найманці ПВК «Вагнер», поранені під час боїв в Україні, проходять лікування у клініці «Мій медичний центр» у Санкт-Петербурзі. Вона пов'язана з другом президента Росії Володимира Путіна мільярдером Юрієм Ковальчуком та донькою російського диктатора Марією Воронцовою.

Як повідомлялося, за добу 18 січня українські військові ліквідували 760 російських окупантів, знищили літак і вертоліт. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 118 530 військових.

Нагадаємо, триває 331-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог основні зусилля зосереджує на веденні наступу на Бахмутському та Авдіївському напрямках. На Куп’янському, Лиманському, Новопавлівському та Херсонському – обороняється.