Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На Луганщині окупанти віджали пологовий будинок під «польовий шпиталь»

Оксана Воронцова
glavcom.ua
На Луганщині окупанти віджали пологовий будинок під «польовий шпиталь»
Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила понад 118 тис. своїх військових
фото з відкритих джерел

У «польовому шпиталі» у Новопскові перебувають понад 300 поранених окупантів

Російські окупанти продовжують використовувати мережу цивільних закладів охорони здоров’я на тимчасово окупованій території для лікування свої поранених військових. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Так, у Новопскові Старобільського району Луганської області в приміщені місцевого пологового будинку окупанти розгорнули «польовий шпиталь». У ньому лікуються понад 300 військовослужбовців та найманців приватної військової компанії «Вагнер».

Відомо, що серез спротив медиків на тимчасово окупованих територіях у росіян шалений дефіцит лікарів. Ворог змушений звозити медперсонал з РФ.

До слова, найманці ПВК «Вагнер», поранені під час боїв в Україні, проходять лікування у клініці «Мій медичний центр» у Санкт-Петербурзі. Вона пов'язана з другом президента Росії Володимира Путіна мільярдером Юрієм Ковальчуком та донькою російського диктатора Марією Воронцовою.

Як повідомлялося, за добу 18 січня українські військові ліквідували 760 російських окупантів, знищили літак і вертоліт. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 118 530 військових.

Нагадаємо, триває 331-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог основні зусилля зосереджує на веденні наступу на Бахмутському та Авдіївському напрямках. На Куп’янському, Лиманському, Новопавлівському та Херсонському – обороняється. 

Теги: окупанти Луганщина лікарня ПВК Вагнера

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кожен тиждень школярів починається з гімну Росії
Рашисти проводять тотальну русифікацію в школах окупованого Маріуполя
Сьогодні, 06:15
На одній із позицій в Україні окупанти напилися й почали кидати гранати, засвітивши власні позиції
Десятки окупантів отримують поранення ще до відправлення в Україну: перехоплення (аудіо)
Вчора, 20:02
В окупантів шалений дефіцит з лікарями на українській території
Рашисти змушені звозити на окуповані території лікарів з РФ: названо причину
Сьогодні, 01:09

Події в Україні

В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
Захисники ліквідували 770 окупантів за день: Генштаб оновив втрати ворога
Захисники ліквідували 770 окупантів за день: Генштаб оновив втрати ворога
На Луганщині окупанти віджали пологовий будинок під «польовий шпиталь»
На Луганщині окупанти віджали пологовий будинок під «польовий шпиталь»
Росія розпочала приховану мобілізацію у Криму
Росія розпочала приховану мобілізацію у Криму
Пекельна пастка: як Житомирщина готується до наступу з Білорусі (фото)
Пекельна пастка: як Житомирщина готується до наступу з Білорусі (фото)
Рашисти змушені звозити на окуповані території лікарів з РФ: названо причину
Рашисти змушені звозити на окуповані території лікарів з РФ: названо причину

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
150K
Епіфаній у Лаврі: українців знову вразило вбрання митрополита
95K
Христо Грозєв: Путін серйозно розглядає можливість ядерного удару по Польщі
20K
Пригожин влаштує переворот у Росії? Грозєв пояснив, чого очікувати Путіну
19K
Гарний знак: на Водохреща над Лаврою з'явилася величезна веселка
13K
Тимошенко, Татаров та кілька міністрів можуть втратити посади
11K
Ракетний удар по Дніпру: загинула тренерка з акробатики разом із чоловіком та дитиною

Новини

Окупанти намагалися наступати на Запоріжжі та зазнали провалу – Генштаб
Сьогодні, 06:52
Гарний знак: на Водохреща над Лаврою з'явилася величезна веселка
Вчора, 12:55
ЗСУ за добу відбили атаки окупантів поблизу 14 населених пунктів – Генштаб
Вчора, 06:53
Віталій Кличко вручив Борису Джонсону важливу нагороду
Вчора, 04:00
США надали Україні більше гуманітарної допомоги, ніж решта країн, разом узятих
18 сiчня, 14:49
«Думали, що це ракета»: очевидці розповіли деталі про падіння гелікоптера
18 сiчня, 14:14

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту