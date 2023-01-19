Коболєв прокоментував підозру у заволодінні сотнями мільйонів «Нафтогазу»

Коболєв: «Перебував за кордоном, відразу повернувся в Україну щоб не давати привід для звинувачень»

Колишній голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв відреагував на підозру, яку оголосили йому прокурори НАБУ та САП.

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«Короткий коментар щодо новин про підозру. Розуміючи, що відбувається її підготовка, коли знаходився за кордоном, відразу повернувся в Україну щоб не давати привід для звинувачень, що я кудись втік чи ховаюсь. Цього точно робити не збираюсь, а збираюсь доводити свою правоту», – написав Коболєв у Facebook.

Нагадаємо, слідчі Національного антикорупційного бюро та Слідчої антикорупційної прокуратури повідомили колишньому голові правління НАК «Нафтогаз України» Анндрію Коболєву про підозру. Ексголову «Нафтогазу» підозрюють у заволодінні у 2018 році понад 229 млн грн. Загалом упродовж 2018 року підозрюваному, як вважає слідство, незаконно виплатили коштом компанії понад 229,25 млн грн (різниця між фактично виплаченою премією і максимально допустимим її розміром).