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Коболєв прокоментував підозру у заволодінні сотнями мільйонів «Нафтогазу»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Коболєв прокоментував підозру у заволодінні сотнями мільйонів «Нафтогазу»
фото: Андрій Коьолєв

Коболєв: «Перебував за кордоном, відразу повернувся в Україну щоб не давати привід для звинувачень» 

Колишній голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв відреагував  на підозру, яку оголосили йому прокурори НАБУ та САП.

«Короткий коментар щодо новин про підозру.  Розуміючи, що відбувається її підготовка, коли знаходився за кордоном, відразу повернувся в Україну щоб не давати привід для звинувачень, що я кудись втік чи ховаюсь.  Цього точно робити не збираюсь, а збираюсь доводити свою правоту», – написав Коболєв у Facebook.

Нагадаємо, слідчі Національного антикорупційного бюро та Слідчої антикорупційної прокуратури повідомили колишньому голові правління НАК «Нафтогаз України» Анндрію Коболєву про підозру. Ексголову «Нафтогазу» підозрюють у заволодінні у 2018 році понад 229 млн грн. Загалом упродовж 2018 року підозрюваному, як вважає слідство, незаконно виплатили коштом компанії понад 229,25 млн грн (різниця між фактично виплаченою премією і максимально допустимим її розміром).

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Теги: Андрій Коболєв Нафтогаз України НАБУ Facebook

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