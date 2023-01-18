Встановлено кадирівця, який керував каральними рейдами рашистів на Луганщині

Під час окупації селища Макіївка Сватівського району кадирівець організовував викрадення і катування місцевих жителів.

Служба безпеки України встановила особу ще одного російського воєнного злочинця, який чинив звірства проти мирних людей після захоплення частини Луганської області. Про це повідомляє пресслужба відомства.

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Встановлено, що він очолював один із підрозділів швидкого реагування «Ахмат» Росгвардії у Чеченській республіці і приховував своє справжнє ім’я під позивним «Лобзик».

Відомо, що під час окупації селища Макіївка Сватівського району рашист організовував викрадення і катування місцевих жителів. Таким чином загарбники намагались залякати людей і придушити рух опору в регіоні.

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За інформацією СБУ, 12 квітня минулого року семеро кадирівців під його керівництвом увірвалися до оселі місцевої мешканки під виглядом «зачистки» населеного пункту.

Під час «нальоту» зловмисники викрали з помешкання потерпілої мобільні телефони, побутову техніку і гроші, а саму жінку зв’язали та відвезли до приміщення селищної гімназії, де ворог облаштував катівню. Там від неї вимагали «зізнань» у діяльності на користь українських військ.

До потерпілої застосовували електрострум та били металопластиковою трубою. Потім кілька годин тримали прикутою кайданками до батареї.

Пізно увечері кадирівці відпустили потерпілу додому, але під загрозою вбивства вимагали надати їм персональну інформацію про жителів громади

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Однак жінці вдалося вибратись із тимчасово окупованого селища на підконтрольну українській владі територію.

За оперативними даними, наразі воєнний злочинець перебуває у тимчасово захопленому Енергодарі, де командує ворожою групою «Ахмат-нефтеполк».

На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки України повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з цивільним населенням та інші порушення законів та звичаїв війни, вчинені за попередньою змовою групою осіб, а також віддання наказу про вчинення таких дій).

Тривають комплексні заходи щодо притягнення рашиста до відповідальності за злочини проти України.

Нагадаємо, Служба безпеки України зібрала додаткові матеріали та розпочала нове кримінальне провадження щодо депутата Держдуми РФ Олексія Журавльова, який брав участь у бойових діях проти Сил оборони України на східному фронті.

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Раніше повідомлялося, що російські військові, 14 січня, завдали ракетного удару по житловому будинку у Дніпрі, внаслідок чого загинуло щонайменше п'ятеро людей. Обстріляти місто надав наказ командир 52-го гвардійського важкого бомбардувального авіаційного полку Олег Тімошин.