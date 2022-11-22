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ЗСУ вполювали ворожого «Тигра» на Луганщині (відео)

Юрій Лящук
glavcom.ua
ЗСУ вполювали ворожого «Тигра» на Луганщині (відео)
З бронемашини залишилась купа металобрухту
фото ілюстративне

Влучним пострілом ПТРК наші воїни перетворили «Тигра» окупантів на купу металобрухту

На Луганщині воїни 45-ї артилерійської бригали знищили ворожий бронеавтомобіль «Тигр» влучним пострілом із протитанкового ракетного комплексу. Відео опублікували на сторінці у Facebook бригади.

«У Сватівському районі Луганської області. Влучним пострілом ПТРК наші протитанкисти перетворили чергового самця окупантів на купу металобрухту», – написали наші захисники.

45-та окрема артилерійська бригада – підрозділ Ракетних військ та артилерії Сухопутних військ Збройних сил України. Створений у 2014 р. у складі корпусу резерву. Від створення тимчасово дислокується у Яворівському районі Львівської області.

Нагадаємо, президент назвав кількість населених пунктів, які ще мають звільнити ЗСУ.

Раніше Зеленський зазначав, що війна в Україні – це не тільки зіткнення двох держав. Це зіткнення двох протилежних ставлень до людей і до життя.

Як відомо, триває 272 доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують збройну агресію проти нашої держави, не припиняють завдавати ударів по об’єктах промисловості. Намагаються утримати тимчасово захоплені території, зосереджують зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, здійснюють інженерне обладнання лінії оборони, на окремих напрямках продовжують вести наступальні дії, ведуть повітряну розвідку.

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Теги: окупанти війна військова техніка ЗСУ

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