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На Луганщині зникли майже всі чоловіки до 60 років

Оксана Воронцова
glavcom.ua
На Луганщині зникли майже всі чоловіки до 60 років
На окупованих територіях РФ мобілізує чоловіків призовного віку
фото з відкритих джерел

Окупанти забрали мобілізованих та вивезли за одну добу

У селах навколо Довжанська на Луганщині російські окупанти мобілізували майже всіх чоловіків, на Старобільщині військові РФ заселяються в порожні домівки. Про це повідомляє Луганська обласна військова адміністрація.

Так, у десятьох селах і селищах навколо Довжанська мобілізували майже усіх чоловікім, кому до 60 років. Зокрема, у селищі Хмельницький мобілізованих забрали та вивезли за одну добу. Тих, хто намагався сховатися у родичів чи друзів, знайшли за допомоги представників сільських та селищних рад.

А на Старобільщині росіяни заселяються не тільки в пусті будинки, а й у домоволодіння, де живуть люди, виселяючи останніх. Окупанти ходять по місту зі списками та питають у сусідів, які з хат зараз порожні – формують маневровий фонд.

Також Луганська ОВА повідомляє, що окупаційна влада Луганщини з січня збирається підвищити тарифи на комуналку. «Нижчі тарифи на комунальні послуги – це був один із козирів окупаційної влади при захопленні міст, на що розраховували, переважно, літні люди, які вирішили залишитися. Однак і цей подарунок виявився тимчасовим. До кінця місяця мають затвердити підвищення вартості на 10 % практично всіх послуг», – йдеться в повідомленні.

Щодо бойових дій, то 22 листопада рашисти знов пішли атакою на Білогорівку і вкотре були відбиті українськими військовими.

На Куп’янському та Лиманському напрямках окупанти обороняються, здійснюють обстріли з танків та артилерії, зокрема в районах Новоселівського, Стельмахівки, Макіївки, Площанки та Білогорівки.

Як повідомлялося, у Донецьку рашисти мобілізували з подальшою відправкою на фронт напівсліпого чоловіка, у якого  лише одне око.

Нагадаємо, триває 273-тя доба російського широкомасштабного вторгнення. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне, Берестове, Бахмут, Курдюмівка, Північне, Новобахмутівка, Красногорівка, Первомайське, Невельське і Мар’їнка на Донеччині.

Теги: війна росія окупація окупанти Луганщина

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