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Окупанти обстріляли пологове відділення у Запорізькій області (фото)

Альона Боженко
glavcom.ua
Окупанти обстріляли пологове відділення у Запорізькій області (фото)
Рашисти обстріляли пологовий будинок
фото: Олександр Старух

Внаслідок обстрілу пологового загинуло немовля

Вночі, 23 листопада, російські загарбники завдали ракетного удару по пологовому відділенні у Запорізькій області. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

За його словами, внаслідок рашистської атаки загинуло немовля.

«Вночі російські потвори обстріляли величезними ракетами маленьке пологове відділення Вільнянської лікарні. Горе переповняє наші серця – вбито немовля, яке щойно з’явилося на білий світ», – повідомив Старух.

Він додав, що наразі на місці працюють рятувальники.

Окупанти обстріляли пологове відділення у Запорізькій області (фото) фото 1
Окупанти обстріляли пологове відділення у Запорізькій області (фото) фото 2

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що у Росії вистачить ракет ще на три-чотири масованих ракетних обстріли, які були 15 листопада, коли окупанти запустили 100 ракет.

Теги: окупанти рятувальники Запорізька область немовля

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