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В окупованому Токмаку прогриміли потужні вибухи

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
В окупованому Токмаку прогриміли потужні вибухи
Жителі Токмака повідомляють про шість гучних вибухів
фото ілюстративне

Інформація щодо ударів по позиціях ворога уточнюється

У тимчасово окупованому Токмаку, ймовірно, сталася «бавовна». Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

«Черговий недобрий вечір для окупантів Запорізької області. Місцеві жителі повідомляють про шість гучних вибухів у тимчасово окупованому Токмаку», – йдеться в повідомленні.

Інформація щодо ударів по позиціях ворога уточнюється.

В окупованому Токмаку прогриміли потужні вибухи фото 1

Раніше повідомлялося, що колаборанти починають втікати з окупованих територій Запоріжжя.

Нагадаємо, 15 листопада вранці у Мелітополі прогримів потужний вибух поблизу лігва рашистів. За попередньою інформацію вибуховою хвилею в сусідньому будинку вибило шибки до четвертого поверху.

Згодом стало відомо, що під час вибуху у тимчасово окупованому Мелітополі постраждав місцевий колаборант Дмитро Трухін. Колаборанта у надважкому стані доставили в лікарню.

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Теги: Запоріжжя війна ЗСУ окупанти Україна

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