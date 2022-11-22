В окупованому Токмаку прогриміли потужні вибухи
Інформація щодо ударів по позиціях ворога уточнюється
У тимчасово окупованому Токмаку, ймовірно, сталася «бавовна». Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.
«Черговий недобрий вечір для окупантів Запорізької області. Місцеві жителі повідомляють про шість гучних вибухів у тимчасово окупованому Токмаку», – йдеться в повідомленні.
Інформація щодо ударів по позиціях ворога уточнюється.
Раніше повідомлялося, що колаборанти починають втікати з окупованих територій Запоріжжя.
Нагадаємо, 15 листопада вранці у Мелітополі прогримів потужний вибух поблизу лігва рашистів. За попередньою інформацію вибуховою хвилею в сусідньому будинку вибило шибки до четвертого поверху.
Згодом стало відомо, що під час вибуху у тимчасово окупованому Мелітополі постраждав місцевий колаборант Дмитро Трухін. Колаборанта у надважкому стані доставили в лікарню.
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