На Львівщині чоловік загинув внаслідок падіння з повітряної кулі



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Фото ілюстративне

Загиблий – 47-річний власник повітряної кулі

У Львівській області внаслідок падіння з кошика повітряної кулі загинув чоловік.

Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Зазначається, що у Жидачівське відділення поліції надійшло повідомлення про те, що 1 червня близько 21:00 біля села Репехів з кошика власної повітряної кулі випав чоловік, який від отриманих травм загинув на місці події.

Правоохоронці встановили особу аеронавта – 47-річного жителя одного із сіл Пустомитівського району Львівщини. Поліція вирішує питання про відкриття кримінального провадження.

До слова, у п'ятницю, 31 травня, у Києві сталася трагічна подія: чоловік випав з вікна своєї квартири на 12 поверсі.