  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    На Львівщині чоловік загинув внаслідок падіння з повітряної кулі

    • Розсилка
    <p>Фото ілюстративне</p> - На Львівщині чоловік загинув внаслідок падіння з повітряної кулі

    Фото ілюстративне

    Загиблий – 47-річний власник повітряної кулі

    У Львівській області внаслідок падіння з кошика повітряної кулі загинув чоловік.

    Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції у Львівській області.

    Зазначається, що у Жидачівське відділення поліції надійшло повідомлення про те, що 1 червня близько 21:00 біля села Репехів з кошика власної повітряної кулі випав чоловік, який від отриманих травм загинув на місці події.

    Правоохоронці встановили особу аеронавта – 47-річного жителя одного із сіл Пустомитівського району Львівщини. Поліція вирішує питання про відкриття кримінального провадження.

    До слова, у п'ятницю, 31 травня, у Києві сталася трагічна подія: чоловік випав з вікна своєї квартири на 12 поверсі.

    поліція чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ