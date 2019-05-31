Трагедія у Києві: чоловік випав з вікна 12-го поверху (фото, відео)



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Фото: Інформатор

Отримані чоловіком травми виявилися несумісними з життям

У п'ятницю, 31 травня, на проспекті Перемоги, 88 в Києві сталася трагічна подія: чоловік випав з вікна своєї квартири на 12 поверсі.

Трагедія сталася близько 9:30. Про це повідомляє Інформатор.

На вигляд загиблому близько 40-45 років. Попередньо, крім чоловіка в квартирі нікого не було. Чоловік був одягнений в домашній одяг.

Медики швидкої допомоги оперативно прибули на місце події, але їм залишалося лише констатувати факт смерті.

Правоохоронці встановлюють, чи було падіння нещасним випадком.

На місці події працював наряд патрульної поліції, слідчо-оперативна група і карета «швидкої». Причини і деталі трагедії встановлюються.

Нагадаємо, 29 травня на Лісовому проспекті, 33 у Києві жінка випала з вікна дев'ятиповерхового будинку.