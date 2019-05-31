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    Трагедія у Києві: чоловік випав з вікна 12-го поверху (фото, відео)

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    Трагедія у Києві: чоловік випав з вікна 12-го поверху (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Отримані чоловіком травми виявилися несумісними з життям

    У п'ятницю, 31 травня, на проспекті Перемоги, 88 в Києві сталася трагічна подія: чоловік випав з вікна своєї квартири на 12 поверсі.

    Трагедія сталася близько 9:30. Про це повідомляє Інформатор.

    На вигляд загиблому близько 40-45 років. Попередньо, крім чоловіка в квартирі нікого не було. Чоловік був одягнений в домашній одяг.

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    Медики швидкої допомоги оперативно прибули на місце події, але їм залишалося лише констатувати факт смерті.

    Правоохоронці встановлюють, чи було падіння нещасним випадком.

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    Трагедія у Києві: чоловік випав з вікна 12-го поверху (фото, відео)
    Трагедія у Києві: чоловік випав з вікна 12-го поверху (фото, відео)
    Трагедія у Києві: чоловік випав з вікна 12-го поверху (фото, відео)
    Трагедія у Києві: чоловік випав з вікна 12-го поверху (фото, відео)
    Трагедія у Києві: чоловік випав з вікна 12-го поверху (фото, відео)
    Трагедія у Києві: чоловік випав з вікна 12-го поверху (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    На місці події працював наряд патрульної поліції, слідчо-оперативна група і карета «швидкої». Причини і деталі трагедії встановлюються.

    Нагадаємо, 29 травня на Лісовому проспекті, 33 у Києві жінка випала з вікна дев'ятиповерхового будинку.

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