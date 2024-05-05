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На Львівщині надзвичайники врятували чаплю, яка висіла на дереві вниз головою

Надія Карбунар
glavcom.ua
На Львівщині надзвичайники врятували чаплю, яка висіла на дереві вниз головою
Пташка зачепилася мотузкою за дерево посеред озера і не могла сама звільнитися
фото: ДСНС України/Telegram

Рятувальники доправили пташку до орнітолога

На Львівщині надзвичайники врятували чаплю. Пташка зачепилася мотузкою за дерево посеред озера. Вона не могла самостійно вивільнитися і висіла вниз головою на висоті близько 15 метрів. Про це повідомляє ДСНС України.

На Львівщині надзвичайники врятували чаплю, яка висіла на дереві вниз головою фото 1

Рятувальники зняли пернатого, доставили до берега та відвезли до орнітолога для надання подальшої допомоги.  

На Львівщині надзвичайники врятували чаплю, яка висіла на дереві вниз головою фото 2

Раніше у Києві врятували бобра, який заблукав між житловими будинками на столичній Троєщині на вулиці Сержа Лифаря.

Нагадаємо, українські науковці зі станції «Академік Вернадський» зняли на відео, як кити в Антарктиді виринають з води та крутяться над океаном. Відповідні кадри опублікував Національний антарктичний науковий центр.

Під час стрибків бувають різні типи обертів – за годинниковою стрілкою, проти неї або взагалі без повороту, коли кит падає на спину чи бік.

Науковці мають кілька припущень, чому вони так роблять. Можливо, саме так кити намагаються позбутися паразитів, які масово живуть на їхній шкірі, зменшити подразнення від них й «почухатися» об воду. Інший варіант – так вони комунікують між собою. Звук стрибка чутно досить далеко, тож його можуть використовувати як сигнал.

До слова, бегемотик Лілі знову повернулася після зимово-весняних холодів до літнього вольєра в Київський зоологічний парк. Про це повідомляє пресслужба Київського зоопарку.

У Київському зоопарку тварин та птахів поступово переселяють до літніх будиночків та майданчиків. Із суботи відвідувачі зможуть подивитися на бегемота.

Раніше на території природного заповідника «Медобори», що у Тернопільській області, зафіксували тварину рідкісного виду – дикого кота, якого в Україні вважають практично зниклим. 

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Теги: Львівщина тварини рятувальники відео

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