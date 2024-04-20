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Прикордонники врятували чоловіка, котрий, пробираючись до Молдови, зламав ногу

Надія Карбунар
glavcom.ua
Прикордонники врятували чоловіка, котрий, пробираючись до Молдови, зламав ногу
Прикордонники надали потерпілому домедичну допомогу, доставили до підрозділу та викликали карету швидкої
фото: Державна прикордонна служба

59-річний львів’янин змок та дуже змерз

На телефонну «гарячу лінію» прикордонників уночі звернулася жінка та повідомила, що її колишній чоловік намагався у незаконний спосіб потрапити в Молдову, проте травмувався та потребує допомоги. Про це інформує Державна прикордонна служба.

59-річний львів’янин зателефонував колишній дружині та розповів, що під час спроби незаконно перетнути українсько-молдовський кордон він зламав ногу, не може рухатися, близько 4 годин перебуває просто неба, змок та дуже змерз.

Отримавши координати місця знаходження чоловіка, прикордонники Подільського загону негайно відреагували. До пошуків залучили службового собаку, а також підняли квадрокоптер з тепловізійною камерою. Потерпілого прикордонники незабаром віднайшли неподалік села Новокрасне Роздільнянського району Одеської області, надали йому домедичну допомогу, доставили до підрозділу та викликали карету швидкої допомоги.

Чоловік розповів, що вказівки з навігації та поради як незаконно потрапити до Молдови отримував через один з телеграм-каналів. За такі онлайн-консультації він заплатив 4 000 доларів США.

Прикордонники притягнули чоловіка до адміністративної відповідальності, передбаченої ст. 202 КУпАП, наклали штраф у розмірі 1700 грн, а також склали адмінпротокол за ч.1 ст.204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Справу скеровано до суду.

Нагадаємо, на Вінниччині прикордонники затримали 19-річного ухилянта, який намагався втекти до Молдови. Молодик намагався незаконно перетнути кордон через Дністер на дитячому надувному матраці. 

Також прикордонники затримали на Закарпатті 37-річного киянина, який планував потрапити до Угорщини, перепливши річку на надувному матраці. Киянин планував переплисти Тису, і для цього вдягнув гідрокостюм.

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Теги: ухилянти поради кордон чоловік жінка прикордонники штраф

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