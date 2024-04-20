Прикордонники врятували чоловіка, котрий, пробираючись до Молдови, зламав ногу

59-річний львів’янин змок та дуже змерз

На телефонну «гарячу лінію» прикордонників уночі звернулася жінка та повідомила, що її колишній чоловік намагався у незаконний спосіб потрапити в Молдову, проте травмувався та потребує допомоги. Про це інформує Державна прикордонна служба.

59-річний львів’янин зателефонував колишній дружині та розповів, що під час спроби незаконно перетнути українсько-молдовський кордон він зламав ногу, не може рухатися, близько 4 годин перебуває просто неба, змок та дуже змерз.

Отримавши координати місця знаходження чоловіка, прикордонники Подільського загону негайно відреагували. До пошуків залучили службового собаку, а також підняли квадрокоптер з тепловізійною камерою. Потерпілого прикордонники незабаром віднайшли неподалік села Новокрасне Роздільнянського району Одеської області, надали йому домедичну допомогу, доставили до підрозділу та викликали карету швидкої допомоги.

Чоловік розповів, що вказівки з навігації та поради як незаконно потрапити до Молдови отримував через один з телеграм-каналів. За такі онлайн-консультації він заплатив 4 000 доларів США.

Прикордонники притягнули чоловіка до адміністративної відповідальності, передбаченої ст. 202 КУпАП, наклали штраф у розмірі 1700 грн, а також склали адмінпротокол за ч.1 ст.204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Справу скеровано до суду.

Нагадаємо, на Вінниччині прикордонники затримали 19-річного ухилянта, який намагався втекти до Молдови. Молодик намагався незаконно перетнути кордон через Дністер на дитячому надувному матраці.

Також прикордонники затримали на Закарпатті 37-річного киянина, який планував потрапити до Угорщини, перепливши річку на надувному матраці. Киянин планував переплисти Тису, і для цього вдягнув гідрокостюм.