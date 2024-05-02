Заблукав, шукаючи нову домівку: у Києві врятували величезного бобра (фото)

Рятувальники тварин пояснили, що зараз у бобрів сезон міграції молодих особин

У Києві врятували бобра, який заблукав між житловими будинками на столичній Троєщині на вулиці Сержа Лифаря. Місцеві мешканці помітили величезного бобра вранці, десь о 8-й годині, за їхніми словами, тваринка цілий день блукала двором, а потім знайшла прихисток під кущиком поблизу житлових будинків.

Зрозумівши, що бобер не може знайти дорогу до водойми, люди покликали на допомогу фахівців з Команди порятунку тварин.

«Наші колеги змогли виїхати на місце під вечір, 1 травня, і за допомогою сітки впіймали бобра. Тварина не була травмована, тому ми випустили її на волю біля найближчої водойми у природні умови. Це був здоровенний, і скоріш за все, молодий бобер, він просто заблукав у цьому районі та опинився серед асфальту», – розповіли ТСН.ua у Команді порятунку тварин.

Рятувальники тварин пояснили, що зараз у бобрів сезон міграції молодих особин. «У них такий спосіб життя. Коли дітки у сімействі бобрів підростають, то батьки навесні їх просто виганяють з рідної греблі, і вони мають самостійно знайти собі оселю. Тому, ймовірно, наш врятований бобер рухався Троєщиною в пошуках нової домівки і заблукав серед багатоповерхівок, тому й опинився в незвичному для себе місці. Зараз він уже у своєму природному середовищі і, можливо, навіть знайшов нову домівку», – додають у Команді порятунку тварин.

Нагадаємо, українські науковці зі станції «Академік Вернадський» зняли на відео, як кити в Антарктиді виринають з води та крутяться над океаном. Відповідні кадри опублікував Національний антарктичний науковий центр.

Під час стрибків бувають різні типи обертів – за годинниковою стрілкою, проти неї або взагалі без повороту, коли кит падає на спину чи бік.

Науковці мають кілька припущень, чому вони так роблять. Можливо, саме так кити намагаються позбутися паразитів, які масово живуть на їхній шкірі, зменшити подразнення від них й «почухатися» об воду. Інший варіант – так вони комунікують між собою. Звук стрибка чутно досить далеко, тож його можуть використовувати як сигнал.

До слова, бегемотик Лілі знову повернулася після зимово-весняних холодів до літнього вольєра в Київський зоологічний парк. Про це повідомляє пресслужба Київського зоопарку.

У Київському зоопарку тварин та птахів поступово переселяють до літніх будиночків та майданчиків. Із суботи відвідувачі зможуть подивитися на бегемота.

Раніше на території природного заповідника «Медобори», що у Тернопільській області, зафіксували тварину рідкісного виду – дикого кота, якого в Україні вважають практично зниклим.