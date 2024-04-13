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До Київського зоопарку повернулася бегемотик Лілі

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
До Київського зоопарку повернулася бегемотик Лілі
Бегемотик Лілі повернулася до літнього вольєра
фото: Київський зоопарк

У столичному зоопарку тварин та птахів поступово переселяють до літніх будиночків

У суботу, 13 квітня, бегемотик Лілі знову повернулася після зимово-весняних холодів до літнього вольєра в Київський зоологічний парк. Про це повідомляє пресслужба Київського зоопарку.

У Київському зоопарку тварин та птахів поступово переселяють до літніх будиночків та майданчиків. Із суботи відвідувачі зможуть подивитися на бегемота.

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фото: Київський зоопарк

«Квітневий зоопарк сповнений барвистим цвітінням та чарівним ароматом різноманітних трав, кущів і дерев. Ви зустрінете неймовірні магнолії, яскраву форзицію, романтичну сакуру, весільну спірею, гордовиті тюльпани, бузковий рододендрон, в’юнкий барвінок, а ще – запашні вишні, черешні, сливи, абрикоси та яблуні. Але найбільшою серед цих прекрасних квітів є наша особлива «квіточка» – бегемотик Лілі», – розповіли в зоопарку.

Також у столичному зоопарку до свого літнього маєтку повернулись хвилясті калао, а на озера – пелікани.

Вхід до КиївЗоо – до 16:30, перебування на території – до 18:00. Центральні квиткові каси працюють у понеділок із 12:00 до 16:30, з вівторка до неділі – з 10:00 до 16:30. Також квитки можна купити онлайн.

Нагадаємо, з настанням весни до свого літнього маєтку повертається двійка хвилястих калао – Коша і Кора. Про це повідомляє «Київський зоопарк».

Раніше на території природного заповідника «Медобори», що у Тернопільській області, зафіксували тварину рідкісного виду – дикого кота, якого в Україні вважають практично зниклим. 

Теги: зоопарк Київ тварини

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