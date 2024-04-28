Українські полярники показали, як стрибають кити в Антарктиці

Стрибок є одним із типів поведінки горбанів на поверхні води

Українські науковці зі станції «Академік Вернадський» зняли на відео, як кити в Антарктиді виринають з води та крутяться над океаном. Відповідні кадри опублікував Національний антарктичний науковий центр.

На відео з води виринає молодий представник горбанів – саме цей вид вважають найбільш стрибучим серед свого підряду вусатих китів.

«Стрибок є одним із типів поведінки горбанів на поверхні води, яких загалом виділяють майже два десятки (за даними NOAA – Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США). Англійською це називається breaching whale – тобто кит, що виривається з води. Він може вистрибнути повністю (коли над поверхнею води з'являється більше половини тіла тварини) або частково», – розповіли науковці.

Під час стрибків бувають різні типи обертів – за годинниковою стрілкою, проти неї або взагалі без повороту, коли кит падає на спину чи бік.

Науковці мають кілька припущень, чому вони так роблять. Можливо, саме так кити намагаються позбутися паразитів, які масово живуть на їхній шкірі, зменшити подразнення від них й «почухатися» об воду. Інший варіант – так вони комунікують між собою. Звук стрибка чутно досить далеко, тож його можуть використовувати як сигнал.

«Але це лише гіпотези, тому що ми й досі дуже мало знаємо про цих найбільших тварин планети, сильно винищених людиною під час китобійного промислу. Водночас нині українські вчені активно долучаються до вивчення китоподібних в Антарктиці. 2018 року на нашій станції «Академік Вернадський» була започаткована комплексна програма їхнього дослідження. Вона, зокрема, включає фотоідентифікацію, відбір біопсій та запис звуків китів», – зазначили науковці.

Нагадаємо, українські полярники вперше задокументували зустріч з фінвалом – другим за величиною китом.

Раніше українські полярники показали своїх пухнастих маленьких «сусідів». У Національному антарктичному центрі України розповіли про пташенят південнополярних поморників, які вилупилися на острові Галіндез, біля станції «Академіка Вернадського».