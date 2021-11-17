На Вінниччині від початку року понад 100 людей загинули в ДТП (статистика
Щороку у світі в результаті ДТП гине майже 1,3 млн людей
У Вінницькій області у січні–жовтні сталося майже три тисячі дорожньо-транспортних пригод. В них травмувалися 558 людей, а 106 – загинули. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
Такі дані оприлюднили в рамках тижня безпеки дорожнього руху, присвяченого безпечній поведінці на вулицях і дорогах, запобіганню дорожньо-транспортному травматизму, дотриманню правил дорожнього руху.
За даними ВООЗ, щороку в результаті ДТП гине майже 1,3 млн людей. Дорожньо-транспортний травматизм є провідною причиною смертності серед дітей та молодих людей віком від 5 до 29 років.
В Україні цьогоріч, за даними Патрульної поліції, станом на 31 жовтня в ДТП загинули 2 592 людини (серед них 157 – діти), майже 25 тисяч осіб травмувалися (серед них 3 388 – неповнолітні).
Аварій могло б бути у рази менше, якби всі учасники дорожнього руху дотримувалися простих правил:
- Використовували паски безпеки.
- Надягали шолом при водінні двоколісних транспортних засобів.
- Носили світловідбивні елементи в темну пору доби.
- Дотримувалися швидкісного режиму.
- Зупинялися на вимогу знаків та світлофорів, дотримувалися розмітки.
- Не пускали за кермо неповнолітніх.
- Не вживали алкоголю.
Нагадаємо, у ДТП у Вінниці швидка допомога зіштовхнулась із легковиком.
Також у селі Ладижинські Хутори Гайсинського району Вінницької області п'яний водій автомобіля ВАЗ-21011 збив візочок з однорічною дитиною. Внаслідок ДТП, що сталась на вулиці 1-го Травня, дівчинка зазнала важких травм.