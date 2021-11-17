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    На Вінниччині від початку року понад 100 людей загинули в ДТП (статистика

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    У Вінницькій області від початку року травмувалися 558 людей - На Вінниччині від початку року понад 100 людей загинули в ДТП (статистика
    У Вінницькій області від початку року травмувалися 558 людей
    Фото: iStock

    Щороку у світі в результаті ДТП гине майже 1,3 млн людей

    У Вінницькій області у січні–жовтні сталося майже три тисячі дорожньо-транспортних пригод. В них травмувалися 558 людей, а 106 – загинули. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

    Такі дані оприлюднили в рамках тижня безпеки дорожнього руху, присвяченого безпечній поведінці на вулицях і дорогах, запобіганню дорожньо-транспортному травматизму, дотриманню правил дорожнього руху.

    За даними ВООЗ, щороку в результаті ДТП гине майже 1,3 млн людей. Дорожньо-транспортний травматизм є провідною причиною смертності серед дітей та молодих людей віком від 5 до 29 років.

    В Україні цьогоріч, за даними Патрульної поліції, станом на 31 жовтня в ДТП загинули 2 592 людини (серед них 157 – діти), майже 25 тисяч осіб травмувалися (серед них 3 388 – неповнолітні).

    Аварій могло б бути у рази менше, якби всі учасники дорожнього руху дотримувалися простих правил:

    • Використовували паски безпеки.
    • Надягали шолом при водінні двоколісних транспортних засобів.
    • Носили світловідбивні елементи в темну пору доби.
    • Дотримувалися швидкісного режиму.
    • Зупинялися на вимогу знаків та світлофорів, дотримувалися розмітки.
    • Не пускали за кермо неповнолітніх.
    • Не вживали алкоголю.

    Нагадаємо, у ДТП у Вінниці швидка допомога зіштовхнулась із легковиком.

    Також у селі Ладижинські Хутори Гайсинського району Вінницької області п'яний водій автомобіля ВАЗ-21011 збив візочок з однорічною дитиною. Внаслідок ДТП, що сталась на вулиці 1-го Травня, дівчинка зазнала важких травм.

    Теги: ДТП діти статистика водій аварія Вінниччина
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    На Вінниччині від початку року понад 100 людей загинули в ДТП (статистика