На Вінниччині від початку року понад 100 людей загинули в ДТП (статистика

У Вінницькій області від початку року травмувалися 558 людей

Щороку у світі в результаті ДТП гине майже 1,3 млн людей

У Вінницькій області у січні–жовтні сталося майже три тисячі дорожньо-транспортних пригод. В них травмувалися 558 людей, а 106 – загинули. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Такі дані оприлюднили в рамках тижня безпеки дорожнього руху, присвяченого безпечній поведінці на вулицях і дорогах, запобіганню дорожньо-транспортному травматизму, дотриманню правил дорожнього руху.

За даними ВООЗ, щороку в результаті ДТП гине майже 1,3 млн людей. Дорожньо-транспортний травматизм є провідною причиною смертності серед дітей та молодих людей віком від 5 до 29 років.

В Україні цьогоріч, за даними Патрульної поліції, станом на 31 жовтня в ДТП загинули 2 592 людини (серед них 157 – діти), майже 25 тисяч осіб травмувалися (серед них 3 388 – неповнолітні).

Аварій могло б бути у рази менше, якби всі учасники дорожнього руху дотримувалися простих правил:

Використовували паски безпеки.

Надягали шолом при водінні двоколісних транспортних засобів.

Носили світловідбивні елементи в темну пору доби.

Дотримувалися швидкісного режиму.

Зупинялися на вимогу знаків та світлофорів, дотримувалися розмітки.

Не пускали за кермо неповнолітніх.

Не вживали алкоголю.

Нагадаємо, у ДТП у Вінниці швидка допомога зіштовхнулась із легковиком.

Також у селі Ладижинські Хутори Гайсинського району Вінницької області п'яний водій автомобіля ВАЗ-21011 збив візочок з однорічною дитиною. Внаслідок ДТП, що сталась на вулиці 1-го Травня, дівчинка зазнала важких травм.