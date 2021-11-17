Глава МВС подав до Вищої ради правосуддя скаргу на суддю, що їздила п’яною за кермом

Суд оштрафував скандальну суддю на 17 тис. грн і позбавив права керування автомобілем на рік

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський до Вищої ради правосуддя для надання оцінки діям судді Деснянського райсуду Світлани Колегаєвої, яка визнана винною в керуванні автомобілем у стані сп’яніння. Про це міністр повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Монастирський нагадав, що Київський апеляційний суд залишив у силі покарання судді за керування у стані сп’яніння, відхиливши всі апеляційні скарги захисту нетверезої судді.

«Окрім самого рішення, за моїм дорученням було подано скаргу до Вищої ради правосуддя для надання оцінки такому правопорушенню з боку судді», – сказав міністр.

Він також нагадав, що санкція статті 130 КУпАП передбачає штраф у 17 тис. грн з позбавленням права керування автомобілем на рік.

Нагадаємо, Світлана Колегаєва була за кермом під час ДТП, яка сталася на вулиці Прирічній на Оболоні 21 липня поточного року.

Колегаєва тоді на автівці Audi вилетіла з дороги, збила стовп і зупинилася у дереві, мало не збивши пішоходів. Вона відмовилась проходити тест на приладі «Драгер». Натомість зголосилась пройти освідування у лікаря-нарколога.

4 жовтня Оболонський районний суд Києва визнав суддю Деснянського райсуду Світлану Колегаєву винною у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження вулиці внаслідок ДТП. Суд ухвалив стягнути з неї штраф у розмірі 850 гривень.

Оболонський райсуд Києва 12 жовтня визнав винною Світлану Колегаєву за керування автомобілем у стані сп’яніння. До судді застосовано стягнення у межах санкції: штраф із позбавленням водійських прав.

11 листопада Київський апеляційний суд залишив в силі покарання судді Світлані Колегаєвій за п’яне водіння.