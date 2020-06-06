Холодний в Україні травень став для світу найтеплішим в історії спостережень



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У всьому світі травень був на 0,63 градуса тепліший за середній травень від 1981 до 2010 року

По-справжньому великі аномалії почалися ще в січні, і відтоді цей сигнал був досить стійким, вказують кліматологи

У травні 2020 року у світі була зафіксована найвища середня температура за весь час спостережень

Про це заявили у Коперниківській службі змін клімату (Copernicus Climate Change Service), пише «Радіо Свобода».

«По-справжньому великі аномалії почалися ще в січні, і відтоді цей сигнал був досить стійким», – зазначила старший науковий співробітник служби Фрейя Вамбурґ.

Кліматологи вказують, що в Сибіру, який містить значну частину вічної мерзлоти планети, температура травня була на 10 градусів за Цельсієм вища від середньої за час спостережень від 1981 до 2010 року. На окремих ділянках річок Об та Єнісей спостерігався рекордно ранній прорив льоду.

В усьому світі середня температура поверхні Землі за 12 місяців (від червня 2019-го до травня 2020 року) була майже на 1,3 градуса вищою від доіндустріального рівня – орієнтиру, яким часто вимірюється ступінь глобального потепління.

Теплова хвиля в деяких районах Сибіру та Аляски спричинить особливу тривогу в регіонах, які минулого року були охоплені величезними лісовими пожежами.

У всьому світі травень був на 0,63 градуса тепліший за середній травень від 1981 до 2010 року.

Зазначимо, що травень у Києві став найхолоднішим із початку XXI століття