Українців влітку чекають небезпечні аномалії. Метеоролог озвучила прогноз



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В Україні була холодна погода на самому початку червня і в травні

«Влітку цього року можуть бути сильні зливи, град та шквали» – метеоролог

Літо у 2020 році в Україні буде теплим і сухим, але тенденція глобального потепління в світі триває. Про це розповіла український метеоролог Віра Балабух виданню Obozrevatel.

За її словами, прогноз відкоригує істотне зниження температури в районі течії Гольфстрім.

«Вона відіграє надзвичайно велику роль в циркуляції атмосфери. Особливо Європи і Америки. Атлантика для нас є кухнею погоди, від неї залежить, які саме процеси будуть переважати і які повітряні маси надійдуть. Інтенсивна циклонічна діяльність над Атлантикою і Північною Америкою привела до потужних заток холодного повітря, через що знизилася температура поверхні океану», – зазначила метеоролог.

Цим також можна пояснити теплу зиму в Україні. Тоді температура Атлантичного океану була найвищою за весь період спостережень.

«Вся площа океану прогрілася до майже двох кілометрів, що призвело до посилення циклонічної діяльності на півночі Атлантики. Ці циклони приносили з полярних широт холодне повітря. Є зворотний ефект – зниження температури океану, особливо в районі течії Гольфстрім. Аномалії чималі, особливо в районі Мексиканської затоки, біля східного узбережжя Америки і на півночі Атлантики», – розповіла Балабух.

Вона підкреслила, що через це в Україні була холодна погода на самому початку червня і в травні. У той же час в Західній Європі і Скандинавії – аномально тепло.

«Над Атлантикою продовжує зберігатися низька температура, особливо в районі Гольфстріму, через що зменшуються ризики екстремальної та тривалої спеки. Влітку цього року можуть бути сильні зливи, град та шквали», – сказала метеоролог.

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