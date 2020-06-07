  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    Українців влітку чекають небезпечні аномалії. Метеоролог озвучила прогноз

    • Розсилка
    В Україні була холодна погода на самому початку червня і в травні - Українців влітку чекають небезпечні аномалії. Метеоролог озвучила прогноз
    В Україні була холодна погода на самому початку червня і в травні

    «Влітку цього року можуть бути сильні зливи, град та шквали» – метеоролог

    Літо у 2020 році в Україні буде теплим і сухим, але тенденція глобального потепління в світі триває. Про це розповіла український метеоролог Віра Балабух виданню Obozrevatel.

    За її словами, прогноз відкоригує істотне зниження температури в районі течії Гольфстрім.

    «Вона відіграє надзвичайно велику роль в циркуляції атмосфери. Особливо Європи і Америки. Атлантика для нас є кухнею погоди, від неї залежить, які саме процеси будуть переважати і які повітряні маси надійдуть. Інтенсивна циклонічна діяльність над Атлантикою і Північною Америкою привела до потужних заток холодного повітря, через що знизилася температура поверхні океану», – зазначила метеоролог.

    Цим також можна пояснити теплу зиму в Україні. Тоді температура Атлантичного океану була найвищою за весь період спостережень.

    «Вся площа океану прогрілася до майже двох кілометрів, що призвело до посилення циклонічної діяльності на півночі Атлантики. Ці циклони приносили з полярних широт холодне повітря. Є зворотний ефект – зниження температури океану, особливо в районі течії Гольфстрім. Аномалії чималі, особливо в районі Мексиканської затоки, біля східного узбережжя Америки і на півночі Атлантики», – розповіла Балабух.

    Вона підкреслила, що через це в Україні була холодна погода на самому початку червня і в травні. У той же час в Західній Європі і Скандинавії – аномально тепло.

    «Над Атлантикою продовжує зберігатися низька температура, особливо в районі Гольфстріму, через що зменшуються ризики екстремальної та тривалої спеки. Влітку цього року можуть бути сильні зливи, град та шквали», сказала метеоролог.

    Читайте також:
    Погода на вихідні: в Україну йде справжня спека
    прогноз погоди спека повітря негода літо
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ