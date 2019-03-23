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    Події в Україні

    На Майдані розпочалася акція проти корупції в «оборонці»

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    У прес-службі &laquo;Національного корпусу&raquo; повідомили, що не планують 23 березня проводити силові акції - На Майдані розпочалася акція проти корупції в «оборонці»
    У прес-службі «Національного корпусу» повідомили, що не планують 23 березня проводити силові акції

    У мітингу на Майдані бере участь близько п'яти тисяч людей

    У Києві на Майдані Незалежності розпочалась чергова акція проти розкрадання в «Укроборонпромі» з вимогою притягнути причетних до відповідальності. Про це повідомляє РБК-Україна.

    Як зазначається, у мітингу на Майдані бере участь близько п'яти тисяч людей. На акцію також прийшли літні люди і бездомні. Активісти відокремили їх від основної маси протестуючих живим ланцюгом.

    У соцмережах повідомляють про те, що до Житнього ринку нагнали тітушок. «Також стоїть трохи поліції з автоматами. Камери», - пишуть очевидці.

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    Активісти збираються пройти до Адміністрації президента скорботною ходою в пам'ять про загиблих на Донбасі.

    У прес-службі «Національного корпусу» повідомили, що не планують 23 березня проводити силові акції. 

    На мітингу закликають взяти під варту і заарештувати майно колишнього першого заступника голови РНБО Олега Гладковського, його сина Ігоря, Андрія Рогозу і Віталія Жукова.

    Зазначимо, організатори акції, якими знову виступили «Нацкорпус» і «Національні дружини», заявили участь до 10000 осіб.

    Як і минулої суботи, акція має бути мирною.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через цю акцію обмежили рух транспорту в Києві. Водіїв просять врахувати цю інформацію і обрати інші маршрути руху. Також повідомлялося, що за порядком стежать 1500 поліцейських і військовослужбовців Національної гвардії України.

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