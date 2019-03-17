Фейєрверк з плюшевих свиней. Як у столиці протестували через корупцію в «Оборонпромі»

Фото: Михайло Глуховський, Главком

На акцію протесту проти розкрадань в «Оборонпромі» вийшли кілька тисяч людей

16 березня у Києві можна було побачити, як літають свині. І це гарна новина, бо внаслідок чергової акції протесту проти розкрадань в «Укроборонпромі», влаштованої «Національним корпусом», попри усі тривожні прогнози, ніхто не постраждав... Ну, окрім правоохоронців біля НБУ, у яких мітингувальники поцілили м'якими іграшками.

На акцію вийшли близько 10 тисяч людей (за підрахунками самого «Нацкорпусу»), аби підтримати наступні вимоги націоналістів до чинної влади:

Скандал щодо розкрадань в «Укроборонпромі» тягнеться з 25 лютого - тоді журналісти «Bihus.Info» оприлюднили докази корупційних схем в оборонній галузі України і назвали імена їх фігурантів.

Як відбулась акція «народного гніву» - у фоторепортажі «Главкома».

Початок акції протесту заплановано на 12:00, але вже об 11:30 на Хрещатик підтягвались організовані групи мітингувальників. Частина з них вщент заповнює підземний перехід під Майданом Незалежності, оскільки на вулиці дощить.

Попри непогоду, підтримати протести оборонці прийши близько десяти тисяч людей (за словами речника «Нацкорпусу» Олександра Алфьорова).

Хоч організатори акції і запевняли, що захід відбудеться без політичної агітації, тисячі курток з написами на спині «Національний корпус» роблять свою справу і без партійних прапорів.

Серед натовпу також видніються сотні представників силового блоку «Нацкорпусу» - «Національних дружин», а також людей з жовтими пов’язками, які символізують підтримку добровольців на війні.

О 12:15 люди перекривають Хрещатик. На умовній «сцені» починають лунати заклики арештувати винних у розкраданнях, а також притягнути до відповідальності вище керівництво країни. Серед промовців - учасники бойових дій, мати вбитої юристки Ірини Ноздровської, голова ГО «Товариство українських офіцерів» Володимир Лиходовський…

Відсторонений від посади мера Сміли Олексій Цибко також приїхав виступити на акції протесту. Як, відомо це місто на Черкащині посеред зими не перший рік опиняється без опалення. Центральна і місцева влада свого часу обвинувачували одне одного у доведенні міста до такого стану, конфлікт широко висвітлювали центральні ЗМІ. «… Був Янукович, який нас грабував. А ці що роблять? Грабують і вбивають, негідники! Тому збираємося плече до плеча… Банду геть!» - з надривом виголосив з імпровізованої сцени екс-чиновник.

Цікаов, що Цибко має дуже різні політичні інтереси. Свого часу його помічали разом із Саакашвілі, який «проривався» через кордон. У Фейсбуці «гуляє» фотографія, де міський голова Сміли сидить на фоні прапора Росії і прапора «Всеросійської партії ветеранів Росії». Лідер фракції БПП Артур Герасимов заявляв також про близькість Олексія Цибка і Юлії Тимошенко.

Під час майже усіх виступів біля сцени з піднятим плакатом «Надія є» стояла сестра арештованої народної депутатки Надії Савченко - Віра Савченко.

Віра Савченко

«Я підтримую протести проти цієї влади, яка хоче її узурпувати і залишитися, як Путін, назавжди», - сказала Віра Савченко у коментарі «Главкому». На її думку, так, як ця акція, починався Майдан у 2014 році. Між тим вона воліє не називати силове протистояння, яке трапилось п’ять років тому, «Майданом»: «Для мене не Майдан - палити БТР, стріляти в «беркутівців». То був не Майдан. Тоді було хитання, бо треба було переворот робити. А ми, українці, виходили на Майдан за свої права. Ось це Майдан, мирна акція з вимогами до влади», - обводить поглядом Майдан Незалежності Віра Савченко.

Неподалік від сцени з’являється лідер «Національного корпусу», нардеп Андрій Білецький.

«Якщо вони цього разу не почують, ми підемо до них додому», - обіцяє він. На думку Білецького, Порошенко не хоче карати Гладковських, оскільки «чудово знає, що якщо сьогодні зрадить він, завтра його зрадять вони».

«Посади Свинарчуків сьогодні, або завтра сидітимеш сам», - звертається Білецький до президента, після чого закликає учасників мітингу формувати колону і прямувати до Адміністрації президента.

Андрій Білецький

О 13:30 колона вирушає на Банкову. Попереду їде «звукомашина» з піснями, на кшталт «Вставай» Океана Ельзи, саму колону очолюють люди з транспарантами, на яких - заклики посадити за грати «Свинарчуків-мародерів». Маршрут стелиться Хрещатиком до Європейської площі, повертає на Грушевського, проходить повз Кабмін і Верховну Раду (біля входу до кожної з цих установ стоять «на стрьомі» по півсотні поліцейських в шоломах), повертає на Шовковичну.

Правоохоронці біля Верховної Ради

На перехресті Шовковичної та Інститутської Білецький зупиняє колону і тихо говорить: «Через хвилину заряджаємо».

Андрій Білецький

З'являються люди з великими чорними пакетами. Якийсь чоловік у масці проносить картонний манекен Гладковського з «відрубаними руками». У натовпі ширитися сумнів щодо подорожі на Банкову - атмосфера стає тривожною.

Манекен Гладковського

І тут - постріл. Багато «пострілів» у небо м’якими іграшками у вигляді різнокольорових свиней - натяк на скандал за участю екс-Свинарчуків батька та сина. Акція-то мирна.

Єдиними, хто «постраждав» від іграшкових свиней, стали охоронці Нацбанку - частина протестувальників вирішила влаштувати і їм «фейєрверк»...

Акція закінчилася на Банковій ще одним «фейєрверком», кількома виступами активістів і «Молитвою українського націоналіста».

Протягом усього заходу не сталося жодної сутички. Проте у Полтаві, де «Нацкорпус» і «Нацдружини» спробували провести подібну акцію, все пройшло не так спокійно. Сьогодні у обласний центр приїхав Петро Порошенко. Кілька десятків активістів прийшли «на зустріч з президентом» і почали жбурляти у поліцейських іграшкових свиней. На відміну від Києва, де поліція дозволила активістам закидати себе іграшками, у Полтаві правоохоронці зупинили акцію, застосувавши силу. Пояснили це прагненням не допустити загострення ситуації. За даними місцевого видання «Полтавщина», поліція затримала 15 активістів.

Анастасія Дейна, Михайло Глуховський, «Главком»