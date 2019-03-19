В Івано-Франківську «Нацдружини» знову влаштували сутички на мітингу Порошенка



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В Івано-Франківську 19 березня сталися сутички Фото: westnews

Радикали прийшли на мітинг, коли на сцені виступав гурт «Тік», до приїзду Порошенка

Перед зустріччю президента Петра Порошенка із виборцями в Івано-Франківську стались сутички між представниками радикальних «Національних дружин» та правоохоронців.

Про це повідомляє місцеве видання Kurs.

Зазначається, що радикали прийшли на мітинг, коли на сцені виступав гурт «Тік», до приїзду президента Петра Порошенка.

Представники «Нацдружин» принесли також плакати «Свинарчуків за ґрати» (Свинарчук – колишнє прізвище бізнес-партнера президента Гладковського).

«Правоохоронці взяли пікетувальників у кільце та відтіснили від мітингу. Під час сутичок використовували сльозогінний газ», – йдеться у повідомленні.

Після цього правоохоронці вишикувались кордоном між протестувальниками та прихильниками Порошенка.

«Нацдружини» скандують: «Разом і до кінця». Прихильники президента відповідають: «Банду з міста».

На місці сутичок начальник обласної поліції Володимир Голубош.

Як відомо, активісти «Національного корпусу» в суботу, 16 березня, зібралися у Києві на масштабну акцію на Майдані Незалежності в знак протесту проти розкрадання військового бюджету.

Нагадаємо, 9 березня під час акції націоналістів з вимогою заарештувати колишнього заступника секретаря РНБО Олега Гладковського і його сина сталися сутички біля Адміністрації президента.

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