Вінницькі Нацдружини лякають Порошенка: Готуємо сюрприз, буде цікавіше, ніж у Черкасах



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Ігор Княжанський

Очільник Нацдружин на Вінниччині Ігор Княжанський розповів про майбутні плани організації

Колишній командир танкової роти полку спецпризначення «Азов», почесний громадянин Маріуполя і людина, яку називають «правою рукою» Білецького, Ігор Княжанський (друг «Душман») запевняє, що за два місяці значно збільшив кількість вінничан у Нацдружинах. Акції, якими активісти руху, супроводжують візити президента по містах, за його словами, направлені не проти Порошенка. Мета – боротьба з корупцією. Але у Вінниці він обіцяє організувати кілька креативних акцій.

«Коли я приїхав було 25-30 людей, зараз нас в області 150-200»

Ігоре, за визволення Маріуполя у складі «Азову» Вас вшанували званням почесного громадянина. Ви проживаєте і маєте бізнес у Києві. Чому погодилися очолити обласну організацію «Нацдружин» у Вінниці?

Я вже з 2013 року не маю бізнесу…

Але ж у 2016-18 році ви стали засновником і керівником кількох фірм – «Дельта-Оптима Інжинірінг», «Корпорація «Глобалмедкер»…

Так, хоча я і засновник, але ці фірми не працюють. Як почався Майдан, так і закінчився мій бізнес. У Вінниці виникли проблеми з обласною організацією. Вона не достатньо розвивалася, відчувалися проблеми з кадрами. Андрій Білецький вирішив запропонувати мені їхати на Вінницю, щоб виправити становище. Це було два місяці тому. Кількісно за цей час ми зросли. На момент, коли я приїхав було 25-30 людей, зараз нас в області 150-200.

Кілька років тому казали про певні непорозуміння між вами і Андрієм Білецьким, різні погляди. Це відповідає дійсності чи перебільшення?

Однозначно, перебільшення… Ззовні по-всякому могло виглядати, у нас з Білецьким бувають суперечки, мені здається, що мої зауваження він чує, але оскільки він – командир, то останнє слово за ним. Так ми будуємо стосунки, починаючи з 2014 року.

«Немає сенсу захоплювати владу силою. Я б говорив про диктатуру закону»

З 2016 року писали про ймовірність так званого військового перевороту, аби владу у державі отримав особисто Арсен Аваков, який опікується «Азовом». Ваша думка з цього приводу – Україні потрібен диктатор, який опиратиметься на військову силу?

Потрібен чи не потрібен – дуже складне питання. І можливо це чи не можливо?.. Це по-перше. А по-друге, почати хочу з того, що Аваков дуже дивним чином «опікувався» «Азовом». Полком завжди опікувався Білецький і ціла команда волонтерів.

Аваков – міністр МВС, і певні питання щодо «Азову» з ним безумовно погоджувалися. Наприклад, його наказом «Азов» було утворено. В 2014 році ми виконували завдання, які скоріше під силу професійним підрозділам спецпризначення. Враховуючи, що мали справу з російськими гібридними військами з відповідним озброєнням, вишколом, нам вкрай потрібні були, крім «міліцейської» стрілецької зброї, снайперські гвинтівки, кулемети, крупнокаліберні кулемети, гармати ЗУ 2-23. Цього в нас не було тоді, і не достатньо зараз. Таким є рівень опікування Аваковим.

«Азов» за рівнем підготовки сьогодні значно переважає в/ч 3018, яка базується в Гостомелі під Києвом, а за рівнем озброєння - навпаки. Там є артилерійський дивізіон, який має на озброєнні самохідні установки, а в нас артбатарея з Д-30, і половина батареї з БС-3, гарматами 1960-х років випуску. Їх нам не надали в МВС. Дісталися на Донбасі. Частину відбили, частину знайшли на заводах і оформили передачу.

Так само з броньованими машинами. В нас відчутний дефіцит БТРів, що намагаємося компенсувати за рахунок волонтерів, які поставляють пікапи.

Від Нацгвардії ми отримали незначну кількість снайперських гвинтівок 50 калібру, а маємо у складі снайперів, які за рівнем підготовки не поступаються співробітникам «Альфи» і «Омеги». Хоча ми весь час знаходимося на «нулі»... Частину або волонтери купували, або ми за гроші волонтерів. На нас покладають виконання завдань в зоні АТО/ООС, але озброєння нам хронічно не вистачало.

Коли я командував механізованим батальйоном, у нас було 10 танків і 15 МТЛБ, у 2015 році з березня по червень ми не отримали жодної краплі солярки. Але ми воювали. От так нами опікується Аваков. Міністр не каже, як президент, що Маріуполь звільнила 72 бригада, тим не менше, ми стоїмо на останньому місці при передачі озброєнь. Навіть якщо казати про нагородження бійців. В моєму батальйоні держнагороду отримав лише один, який під час Широкинської операції виніс багато поранених.

Щодо диктатора, всі повинні розуміти, щоб здійснити переворот і насадити диктатуру, політсилі потрібно мінімум 35-відсоткова підтримка населення. Щоб отримати владу на виборах достатньо 20%. Тому немає сенсу захоплювати владу силою. Я б говорив про диктатуру закону. Навіть не треба приймати нових, достатньо щоб усі, які є виконувалися. Цього достатньо. І не потрібно диктаторських повноважень.

«У Вінниці буде більш масштабно, ніж в Черкасах. І з більшим креативом»

Полк «Азов», партія «Нацкорпус» і рух «Нацдружини» - споріднені організації?

Так.

У Києві, Черкасах, Чернігові, інших містах «Нацдружини» влаштовують масштабні акції проти Петра Порошенка через справу Укроборонпрому і Гладковських (Свинарчуків). У Вінниці президента 27 березня теж плануєте «зустрічати»?

Це буде дуже масштабна акція, але наразі без подробиць… Ми хочемо, щоб Свинарчук-старший був покараний. Кримінальна справа відносно нього була відкрита в 2016 році. Зараз 2019-ий. Якщо ми з вами вчинимо якісь дрібний злочин, правопорушення, поліції та прокуратурі необхідно декілька годин, аби затримати. У випадку Свинарчуків, людина була на посаді ці роки і крала.

Окрім вінницьких представників руху, плануєте залучати до місцевої акції однодумців з інших регіонів?

Без подробиць. Це буде багато людей. І я хочу вас виправити. Ми не влаштовуємо акцій проти Порошенка. Наші акції проти такого явища, як корупція. Мета цих акцій – не зробити щось поганого президенту, а примусити ключову особу у державі сприяти боротьбі з корупцією.

Вирішувати, чи корупціонер той чи інший чиновник, має навіть не президент, а суд. Чи плануєте акції протесту під будівлями судів?

Ми весь час проводимо акції біля судів. Згадайте справу (колишнього очільника ДФС України, якого суд відновив на посаді, - прим. Авт.) Насірова. Але до судів багато корупційних справ не доходить. Той же Насіров на свободі, балотувався у президенти і зняв кандидатуру на користь Порошенка…

І всі чудово розуміли, що такий «реверанс» скоріше шкодить іміджу і рейтингу президента… Повернемося до Вінниці, це має бути масштабна акція з креативом?

Ви все побачите, це буде цікаво, я вас запевняю. І до того, як президент зустрінеться з людьми, і під час, і після. Програму плануємо велику. Задоволення отримають усі.

Сутички з правоохоронцями передбачаються?

Ми не провокуємо сутички з правоохоронцями, і не прагнемо їх. Багато з тих, хто нас в цьому звинувачує, забуває, що більшість з нас у недалекому минулому військовослужбовці. Якщо поліція протизаконно перешкоджає нам у здійсненні наших прав, то ми не ті, хто мовчатиме.

Можна припустити, що у Вінниці акція буде масовішою, ніж у Києві чи Черкасах?

В столиці збиралися зі всієї України. Навряд у Вінниці буде так багато людей. Але буде більш масштабно, ніж в Черкасах. І з більшим креативом. В Черкасах акція виникла спонтанно, нічого проводити не планували.

Джерело: naparise.com