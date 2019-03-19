Екс-нардеп Поровський стверджує, що Білецький «відкосив від служби в ЗСУ»



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Микола Поровський вважає, що Білецький не має офіцерської честі

«Білецький має відмовитися від звання», - вимагає полковник Поровський

Лідер політичної партії «Національний корпус» Андрій Білецький свого часу «відкосив» від служби в лавах ЗСУ. Про це заявив один з засновників «Народного руху», народний депутат перших скликань, заступник командира 3 полку ССО, полковник ЗСУ Микола Поровський на прес-конференції в «Укрінформі».

За словами Поровського, Білецький нічого не розуміє в бойових порядках взводу. «Він не має офіцерської честі. Йому і відділення не можна доручити, не те, що батальйон», - стверджує полковник.

Також Поровський зазначив, що дії «Національного корпусу» та «Національних дружин» в Києві та Черкасах є заколотом проти Верховного Головнокомандувача Петра Порошенка, організованим агентами ФСБ/ГРУ типу «Малюти-Боцмана».

«Після таких речей Андрій Білецький, який називає себе майором Національної гвардії України, повинен або відмовитися від звання, або застрелитися, якщо він називає себе офіцером», - заявив Поровський.

Нагадаємо, 11 березня 2019 р. Андрій Білецький заявив, що за наказом президента Петра Порошенка заступник голови СБУ Віктор Кононенко готує фізичне знищення лідерів «Національного корпусу» та «Національних дружин». На це Служба безпеки України відповіла що очікуватиме коли нардеп Андрій Білецький оприлюднить дані, що підтвердять його слова про підготовку СБУ замаху на лідерів «Національного корпусу».

Нагадаємо, активісти «Національного корпусу» в суботу, 16 березня, зібралися у Києві на масштабну акцію на Майдані Незалежності в знак протесту проти розкрадання військового бюджету.

Поліція перекрила ряд вулиць поблизу Адміністрації президента.

16 березня на охорону правопорядку під час акцій у Києві заступило 3000 правоохоронців.

Як повідомлялося, 19 березня в Івано-Франківську «Нацдружини» знову влаштували сутички на мітингу Порошенка.