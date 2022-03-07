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    Події в Україні

    На Миколаївщині окупанти обстріляли та пограбували журналіста зі Швейцарії (фото)

    Журналіст висвітлював злочини окупантів в Україні - На Миколаївщині окупанти обстріляли та пограбували журналіста зі Швейцарії (фото)
    Журналіст висвітлював злочини окупантів в Україні
    фото: facebook/gupolice.k

    Незалежний журналіст висвітлював події в Україні

    На Миколаївщині російські загарбники обстріляли та пограбували журналіста зі Швейцарії. Поліцейські з Кіровоградщини допомогли пораненому чоловіку дістатися до лікарні. Про це повідомляє поліція Кіровоградської області.

    Зазначається, що Гійом Бріке (Guillaume Briquet), громадянин Швейцарії, незалежний журналіст, працював на території сусідньої області, висвітлюючи події, що відбуваються в Україні. 6 березня під час руху в бік Миколаєва його броньований автомобіль був обстріляний російськими військовими.

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    На Миколаївщині окупанти обстріляли та пограбували журналіста зі Швейцарії (фото)
    На Миколаївщині окупанти обстріляли та пограбували журналіста зі Швейцарії (фото)
    На Миколаївщині окупанти обстріляли та пограбували журналіста зі Швейцарії (фото)
    На Миколаївщині окупанти обстріляли та пограбували журналіста зі Швейцарії (фото)
    На Миколаївщині окупанти обстріляли та пограбували журналіста зі Швейцарії (фото)
    На Миколаївщині окупанти обстріляли та пограбували журналіста зі Швейцарії (фото)
    фото: facebook/gupolice.k

    «Кілька куль влучили в скло, спричинивши іноземцю поранення. Журналіст отримав пошкодження обличчя та передпліччя. Після зупинки транспортного засобу російські загарбники відібрали в громадянина документи, грошові кошти, фото-, відеотехніку, ноутбук й інші цінні речі та відпустили», – йдеться в повідомленні.

    Після цього потерпілий журналіст якомога вирушив на територію Кіровоградщини. Пораненого на блокпосту зустріли поліцейські Кропивницького, які допомогли чоловіку дістатися лікувального закладу, де йому було надано медичну допомогу.

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    Теги: окупанти Миколаївщина обстріл автомобіль поліція речі журналіст
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    На Миколаївщині окупанти обстріляли та пограбували журналіста зі Швейцарії (фото)