Під Миколаєвом загинув український військовий журналіст

Віктор Дудар добровольцем пішов захищати Донбас у 2014 році

Віктор Дудар був уродженцем Львівщини

Український військовий журналіст зі Львівщини Віктор Дудар загинув під час боїв з російськими загарбниками під Миколаєвом. У Жовківській громаді 6-8 березня оголошено днями трауру. Про це повідомив голова Жовківської ОТГ Олег Вольський.

«Жовківська громада в скорботі… У Миколаївській області від рук російського ворога загинув жовківчанин Дудар Віктор Васильович. Щирі співчуття дружині Оксані, доньці Софії, родині, близьким, друзям та всьому Українському народу. Ми втратили одного з кращих. Вічна пам’ять Герою», – зазначив Вольський.

За його розпорядженням 6-8 березня в Жовківській територіальній громаді оголошено днями жалоби за загиблим Героєм Дударем Віктором Васильовичем.

Також сумну звістку підтвердила журналістка та співзасновниця «Дивись.info» Наталя Улинець.

«Це один із кращих бійців зі Львівщини – Віктор Дудар. Чоловік нашої Оксани Дудар та батько Софії Дудар, наших редакторок Дивись.info, пройшов війну на Сході, журналіст. Господи, Вікторе! Вічна слава Тобі! Нема слів. Біль страшний. Вітя… Гори в пеклі, страшна орда», – написала Улинець.

Відомо, що Віктор Дудар у 2014 році пішов добровольцем на Схід України. Воював у 80-ій десантно-штурмовій бригаді. Працював журналістом.

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