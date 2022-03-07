Окупанти планують активізувати авіацію, щоб руйнувати великі міста – Генштаб

Окупанти викидають власні документи та намагаються повернутися на територію Росії

Під час дванадцятого дня війни російські окупанти продовжують обстріл мирного населення України. Оборона Києва триває, у Київській області російські війська втрачають багато особового складу та техніки. Найближчим часом очікується активізація авіаційних ударів із боку окупантів, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

На решті територій, наближених до зони бойових дій, проводиться стабілізаційна операція та виконуються завдання тероборони, зокрема вздовж державного кордону України.

Угруповання Повітряних Сил ЗСУ здійснює відбиття зосереджених ракетно-авіаційних ударів та повітряних нападів противника, протиповітряне прикриття важливих об’єктів України та угруповань військ.

Окупанти планують активізувати авіацію, з метою нанесення ракетно-бомбових ударів по великих містах України та промисловій інфраструктурі. На територію Білорусі перекидаються авіаційні підрозділи Центрального та Східного воєнних округів.

У населеному пункті Мила Київської області підрозділ з кадирівських найманців здійснює обстріли мирного населення.

Угруповання ворога, що діє на окремих напрямках Конотоп та Охтирка втратили до 50% особового складу. Для продовження наступальних дій потребують перегруповування та поповнення запасів.

Підступність окупантів проявляється в тактиці терору щодо мирного населення, обстрілах гуманітарних конвоїв, що організовані українською владою, організацією пропагандистських конвоїв та спробах легалізації окупаційної влади на окремих захоплених територіях.

Морально-психологічний стан противника залишається вкрай низьким та має тенденцію до погіршення.

Нагадаємо, втрати російських окупантів становлять вже становлять понад 11 тис. осіб, знищено більше 2 тис. одиниць ворожого озброєння і військової техніки.

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