На Сумщині окупанти обстріляли школу та будинки (відео)

Села на Сумщині перетворилися на руїни

Села на Сумщині перетворилися на руїни

Проходячи селом, російські загарбники обстрілюють усе навкруги

На Сумщині російські загарбники обстріляли школу та приватні будинки. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

«Як себе поводять російські орки на Сумщині: це відео з Роменського району. Колона російської техніки йшла по селу, і орки розстрілювали будинки мирних жителів. Обстріляли школу у селі Перехрестівка», – йдеться у повідомленні.

Як видно на відео, загарбники пошкодили вікна, класи, обладнання та шкільну їдальню.

Нагадаємо, Сумська область після навали російських загарбників зазнала значних руйнувань. Фото наслідків показав глава ОВА Дмитро Живицький у Telegram.

Зокрема, у Роменському та Охтирському районах. У кількох селах там знищена інфраструктура, немає світла, і все це – у звичайних мирних місцевих.

Нагадаємо, учора на Сумщині окупанти зробили «живий щит» із людей для захисту своєї техніки.

Також на Сумщині: окупанти розстрілюють автівки та грабують магазини.

Напередодні влада Сумщини попередила мешканців міста Суми про загрозу вуличних боїв.

Як повідомлялося, Сумську область нищівно бомблять окупанти (відео).