Алла Мазур пояснила українцям, як їм допомогти фронту

Кожен може внести свій вклад у Перемогу

Відома телеведуча залишилась в Україні

Триває 12 доба відкритої війни Росії проти України.

Наші захисники героїчно боронять рідну землю. Ті, хто цього не може робити зі зброєю в руках, все одно можуть долучитися до загальної перемоги

Про те, що кожен із нас може зробити для оборони навіть у скрутних обставинах, розповіла відома телеведуча Алла Мазур.

За її словами, ви можете допомогти в інформаційній війні, поширюючи правду в соцмережах, чи дзвонити рідним та знайомим у росії, аби перекрити їх пропаганду.

Крім цього, не забувайте про тих хто поруч. Це може бути самотня бабуся чи дідусь, які живуть неподалік. Вони потребують допомоги прямо зараз. Або посидіти з малими дітьми, якщо батькам треба вийти за продуктами.

Волонтерство зараз потрібно, як ніколи.

Окремо пані Мазур звернулася до українців закордоном.

«Виходьте на вулиці, тисніть на свої уряди, аби Україні нарешті закрили небо. Допоможіть зупинити війну!

Ми вже довели собі, якою монолітною силою можемо бути. І ми переможемо!

Слава Україні! Смерть ворогам!» каже телеведуча.

Нагадаємо, Збройні сили України продовжують боронити Україну. У Харкові дуже все непросто, в першу чергу через обстріли окупантів.

Місцеві мешканці змушені ховатися в укриттях, але в перервах між повітряними тривогами, є сміливці, які фіксують на фото злочини путінського режиму.