На Миколаївщині сталася смертельна ДТП



Розсилка ВІДПРАВИТИ

ДТП на Миколаївщині позбавило життя людину

Автомобіль врізався в дерево

У Миколаївській області 6 січня одна людина загинула і ще одна отримала травми внаслідок ДТП. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції області.

ДТП сталася близько 11:30 у Вознесенському районі на автодорозі Миколаїв - Благовіщенське поблизу села Дорошівка.

«Водій автомобіля BMW-535, за попередніми даними, не впорався з керуванням і виїхав за межі проїжджої частини, де в подальшому сталося зіткнення з деревом. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 26-річний водій помер на місці події, 53-річний пасажир з тілесними ушкодженнями госпіталізований в медичний заклад», - сказано в повідомленні поліції.

За фактом порушено справу за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть).

Раніше повідомлялося, що п’яний водій на Черкащині на смерть збив дитину.