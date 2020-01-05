Більше 30 автомобілів одночасно провалилися під лід в російському місті



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Деякі машини провалилися частково і їх власники вже самостійно вибралися

Кілька десятків автомобілів провалилися під лід в бухті Воєвода у Владивостоці. Про це повідомляє агентство PrimaMedia, відеозапис з місця інциденту опублікована на YouTube.

На кадрах видно людей і занурені під водою машини. «Не знаю, десятка три машин. Поспішайте! Комусь вже немає сенсу поспішати», – розповідає автор ролика.

У Головному управлінні МНС Росії по Приморському краю розповіли, що всього надійшло 45 повідомлень про потоплені авто. Деякі машини провалилися частково, їх власники вже самостійно виїхали на берег. Постраждалих немає.

Нагадаємо, під Києвом у ДТП автомобіль розірвало навпіл.

Як повідомлялося, у літака в Канаді при зльоті відлетіло колесо.