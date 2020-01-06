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    Кримінал

    П’яний водій на Черкащині на смерть збив дитину

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    На Черкащині п'яний водій наїхав на двох дітей: одна загинула, інша &mdash; в лікарні - П’яний водій на Черкащині на смерть збив дитину
    На Черкащині п'яний водій наїхав на двох дітей: одна загинула, інша — в лікарні

    Одна дитина загинула, а друга була травмована в результаті наїзду нетверезого водія

    У Корсунь-Шевченківському районі Черкаської області ввечері в неділю, 5 січня, п'яний водій збив двох малолітніх дітей, в результаті чого одна дитина загинула. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

    Зазначається, що друга дитина постраждала, зараз вона перебуває в лікарні. Поліція відкрила кримінальне провадження, а згодом затримала підозрюваного в скоєнні ДТП.

    «Кримінальне провадження відкрито за частиною 2 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. На цей час водій, який скоїв дану ДТП, затриманий», - йдеться в повідомленні.

    Раніше повідомлялося, що в Україні запропонували радикально карати нетверезих водіїв

    Нові заходи із боротьби з п’яними водіями повинні були набути чинності 1 січня 2020 року, але їх перенесли на півроку – до 1 липня.

    Як повідомлялося, в Україні торік поліція затримала понад 115 тис. п’яних водіїв.

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