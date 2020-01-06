П’яний водій на Черкащині на смерть збив дитину



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На Черкащині п'яний водій наїхав на двох дітей: одна загинула, інша — в лікарні

Одна дитина загинула, а друга була травмована в результаті наїзду нетверезого водія

У Корсунь-Шевченківському районі Черкаської області ввечері в неділю, 5 січня, п'яний водій збив двох малолітніх дітей, в результаті чого одна дитина загинула. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Зазначається, що друга дитина постраждала, зараз вона перебуває в лікарні. Поліція відкрила кримінальне провадження, а згодом затримала підозрюваного в скоєнні ДТП.

«Кримінальне провадження відкрито за частиною 2 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. На цей час водій, який скоїв дану ДТП, затриманий», - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в Україні запропонували радикально карати нетверезих водіїв.

Нові заходи із боротьби з п’яними водіями повинні були набути чинності 1 січня 2020 року, але їх перенесли на півроку – до 1 липня.

Як повідомлялося, в Україні торік поліція затримала понад 115 тис. п’яних водіїв.