У Танзанії вбили чотири людини за підозрою у чаклунстві



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У Танзанії вбили чотири людини за підозрою у чаклунстві

За даними місцевої влади, серед загиблих була одна вагітна жінк

У Танзанії вбили щонайменше чотири людини з однієї родини через підозру в чаклунстві.

Про це передає Xinhua.

Інцидент стався у місті Кігома на заході Танзанії. Зазначається, що місцеві жителі вирішили вбити членів родини, бо запідозрили їх у чаклунстві. Також місцеві знищили житло загиблих.

За даними місцевої влади, серед загиблих була одна вагітна жінка. Представники місцевої влади звернулися до уряду з проханням затримати винуватців та притягнути їх до відповідальності.

Окружний комісар закликав до спокою, заявивши, що органи безпеки почали розслідування вбивств. Також комісар закликав припинити вбивати людей через підозру в чаклунстві.

Зазначимо, що в Танзанії регулярно стаються вбивства через підозру в нібито чаклунстві через місцеві забобони.