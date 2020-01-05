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    У Танзанії вбили чотири людини за підозрою у чаклунстві

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    У Танзанії вбили чотири людини за підозрою у чаклунстві - У Танзанії вбили чотири людини за підозрою у чаклунстві
    У Танзанії вбили чотири людини за підозрою у чаклунстві

    За даними місцевої влади, серед загиблих була одна вагітна жінк

    У Танзанії вбили щонайменше чотири людини з однієї родини через підозру в чаклунстві.

    Про це передає Xinhua.

    Інцидент стався у місті Кігома на заході Танзанії. Зазначається, що місцеві жителі вирішили вбити членів родини, бо запідозрили їх у чаклунстві. Також місцеві знищили житло загиблих.

    За даними місцевої влади, серед загиблих була одна вагітна жінка. Представники місцевої влади звернулися до уряду з проханням затримати винуватців та притягнути їх до відповідальності.

    Окружний комісар закликав до спокою, заявивши, що органи безпеки почали розслідування вбивств. Також комісар закликав припинити вбивати людей через підозру в чаклунстві.

    Зазначимо, що в Танзанії регулярно стаються вбивства через підозру в нібито чаклунстві через місцеві забобони.

    смерть житло Африка
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