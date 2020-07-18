На окупованій Луганщині вовк викрав з подвір’я будинку і загриз дворічну дівчинку



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В «народній міліції ЛНР» підтверджують правдивість страшної історії

На окупованій території скаржаться, що вовки вільно ходять по селах, але «влада» не діє

У Луганській області вовк вкрав з двору будинку і загриз дівчинку двох років. Мати дівчинки викликала «поліцію», на місце також приїжджали представники «прокуратури» та кінологи. Вранці виявили обгризене тіло дитини. Про це повідомляють місцеві жителі в соцмережах.

«Пару годин тому вовк поцупив дитину у селі Петровеньки, біля Фрунзе. Туди вовки теж стали ходити. Крім цього, вовк покусав 4-річну дівчинку. Пару днів назад вони вже нападали на жінку», – стверджують користувачі. Бойовик «ЛНР» з ніком Miron7 заявив, що в цьому районі живуть вовк з вовчицею і пара вовченят. За тиждень до трагедії стало відомо, що тварини оселилися на місцевому кладовищі. «Там комісія навіть приїжджала, знайшли сліди, лежання. Бачили і весь виводок», – стверджує найманець. В «народній міліції ЛНР» підтверджують правдивість страшної історії. Маленьку шукали всю ніч.

Нагадаємо, на столичному Подолі невідомий скоїв напад на журналіста. Інцидент стався на проспекті Свободи. Поліцейські встановлюють обставини конфлікту за участю журналіста в Подільському районі столиці.

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