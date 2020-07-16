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    У світі

    90 швів на обличчі: шестирічний хлопчик врятував сестру від нападу собаки (фото)

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    Хлопчик зі штату Вайомінг ризикнув власним життям, щоб врятувати сестру - 90 швів на обличчі: шестирічний хлопчик врятував сестру від нападу собаки (фото)
    Хлопчик зі штату Вайомінг ризикнув власним життям, щоб врятувати сестру
    Фото до інциденту з собакою

    Хлопчику наклали 90 швів, і зараз він відпочиває вдома

    Шестирічному хлопчик зі штату Вайомінг (США), який ризикнув власним життям, щоб врятувати свою сестру, довелося накласти 90 швів на обличчі в результаті отриманих травм.

    Історію вчинку хлопчика, якого звуть Бріджер Уолкер, описало видання Newsweek.

    Зазначається, що під час прогулянки Бріджер побачив собаку, яка бігла на його сестру, щоб накинутися. Він навмисне встав перед твариною, щоб захистити її від нападу, після чого собака вкусила його за ліву щоку. Навіть після укусу Бріджер допомагав своїй сестрі сховатися від собаки.

    «Якщо хтось повинен був померти, я подумав, що це повинен бути я», – повідомив він потім своїй тітці Ніккі, яка, щоб підбадьорити хлопчика, опублікувала пост про цей випадок в Instagram. Він відразу став вірусним, отримавши понад 200 000 лайків і 11 000 коментарів .

    За словами Ніккі, її племінник вже йде на поправку і перебуває в гарному настрої.

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    90 швів на обличчі: шестирічний хлопчик врятував сестру від нападу собаки (фото)
    90 швів на обличчі: шестирічний хлопчик врятував сестру від нападу собаки (фото)
    90 швів на обличчі: шестирічний хлопчик врятував сестру від нападу собаки (фото)

    «З його ранами набагато краще! Він у чудовому настрої... Він поки не може посміхатися надто широко, але все таки посміхнувся, коли я прочитала деякі ваші коментарі», – написала вона в соцмережі.

    США діти тварини
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