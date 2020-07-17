У Києві побили журналіста, серед нападників – поліцейський



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У Києві побили журналіста, серед учасників конфлікту - поліцейський

Поліцейські встановлюють обставини конфлікту за участю журналіста в Подільському районі столиці

На столичному Подолі невідомий скоїв напад на журналіста. Інцидент стався на проспекті Свободи.

Про це повідомляє поліція Києва.

Правоохоронці встановили, що конфлікт стався між чоловіком, який звернувся в поліцію, та компанією інших чоловіків. Під час конфлікту один з чоловіків вдарив представника ЗМІ.

«Потерпілий звернувся до Подільського управління поліції із заявою, яка зареєстрована відповідно до вимог чинного законодавства», - зазначили в поліції.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини інциденту.

Окрім того, оскільки один із учасників інциденту виявився працівник поліції, то, за дорученням керівника столичної поліції Андрія Крищенка, за вказаним фактом призначено службову перевірку. На час її проведення поліцейського відсторонено від виконання службових обов’язків.

До слова, раніше водія автобуса побили до смерті за відмову впускати пасажирів без масок.