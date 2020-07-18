На Київщині мати викинула новонароджене немовля на смітник
У Коцюбинському поліція розшукує горе-матірУ Київській області поліція розшукує матір, яка викинула немовля на смітник.
Страшний випадок стався у селищі Коцюбинське.
Про це повідомляє пресслужба поліції Київської області.
На одній з вулиць в сміттєвому баку виявлено тіло немовляти.
Тіло новонародженого направлено на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причин смерті.
За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Поліція звертається за допомогою до громадян! Якщо у вас є будь-яка інформація, припущення чи підозри стосовно того, хто міг вчинити цей злочин, просимо зателефонувати на спецлінію «102». Анонімність гарантується.