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    Новини

    На Київщині мати викинула новонароджене немовля на смітник

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    На Київщині мати викинула новонароджене немовля на смітник

    У Коцюбинському поліція розшукує горе-матір

    У Київській області поліція розшукує матір, яка викинула немовля на смітник.

    Страшний випадок стався у селищі Коцюбинське.

    Про це повідомляє пресслужба поліції Київської області.

    На одній з вулиць в сміттєвому баку виявлено тіло немовляти.

    Тіло новонародженого направлено на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причин смерті. 

    За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. 

    Поліція звертається за допомогою до громадян!  Якщо у вас є будь-яка інформація, припущення чи підозри стосовно того, хто міг вчинити цей злочин, просимо зателефонувати на спецлінію «102». Анонімність гарантується.

    вбивство Київщина поліція немовля
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