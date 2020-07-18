На Київщині мати викинула новонароджене немовля на смітник



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У Коцюбинському поліція розшукує горе-матір

У Київській області поліція розшукує матір, яка викинула немовля на смітник.

Страшний випадок стався у селищі Коцюбинське.

Про це повідомляє пресслужба поліції Київської області.

На одній з вулиць в сміттєвому баку виявлено тіло немовляти.

Тіло новонародженого направлено на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причин смерті.

За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Поліція звертається за допомогою до громадян! Якщо у вас є будь-яка інформація, припущення чи підозри стосовно того, хто міг вчинити цей злочин, просимо зателефонувати на спецлінію «102». Анонімність гарантується.