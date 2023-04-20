На окупованих територіях росіяни ввели в шкільну програму з історії новий розділ

Із наступного року окупанти планують ввести обов’язкову військову підготовку для учнів старших класів

У школах на тимчасово окупованих територіях України російські загарбники додали в програму з історії розділ про так звану «спеціальну військову операцію». Про це повідомив Центр національного спротиву.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначається, що раніше окупанти нав’язували українським учням свою пропаганду щодо вторгнення в Україну в межах «розмов про важливе» – спеціального уроку, який проводиться раз на тиждень та є обов’язковим для відвідування.

За даними ЦНС, тепер ворог ввів у програму ще й розділ про «СВО».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Крім того, з наступного року окупанти планують ввести обов’язкову військову підготовку для учнів старших класів, щоб готувати їх до призову в армію РФ.

Водночас окупанти продовжують створювати осередки мілітаристичних угруповань «юнармії», які діють при школах.

Нагадаємо, що в новій редакції підручника «Навколишній світ» для четвертого класу російских шкіл прибрали кілька згадок Києва у розділах історії Київської Русі.

До слова, триває 421-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби противник завдав три ракетні та 57 авіаційних ударів, зокрема, застосував 26 БпЛА типу «Шахед-136». 21 із них знищено нашими захисниками. Також російські агресори здійснили 69 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру. Основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Протягом минулої доби, на зазначених ділянках фронту підрозділи сил оборони України відбили понад 55 атак противника. Найзапекліші бої йдуть за Бахмут та Мар’їнку. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.